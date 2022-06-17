Украина вводит визовый режим с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении визового режима с Россией. По словам главы «незалежной», визовый режим между двумя странами будет введен с 1 июля, передаёт ТАСС.

Позже это решение одобрил Кабинет министров республики. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией, – цитирует Ярмака РИА Новости. – Кабмин одобрил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года».

