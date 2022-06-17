Уральская сеть «Жизньмарт» откроет более 400 мини-маркетов в Санкт-Петербурге

Сеть мини-маркетов «Жизньмарт», в настоящий момент представленная 41 магазином в Екатеринбурге, планирует выйти на петербургский рынок. В скором времени в Северной столице по франшизе заработает более 400 точек компании.

Соответствующее соглашение с администрацией Санкт-Петербурга заключено на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе городского правительства. «На ПМЭФ комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга заключил соглашение о сотрудничестве с екатеринбургским ООО "Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах. Франчайзинг"», — указывается в сообщении.

Уточняется, что речь идет о 150 магазинах большого формата площадью 100-200 м и 250-300 точек мини-формата на 20-80 м.

Сеть мини-маркетов «Жизньмарт» работает в двух форматах: стандартном с расширенным ассортиментом и мини-формате to go. Ассортимент сети представлен преимущественно готовой кулинарией, десертами и напитками. В магазинах большого формата можно купить также бытовые товары, продукты, зоотовары, фрукты и овощи, а также рыбу и мясо. Компания осуществляет доставку готовых блюд и товаров.

Сообщается, что петербургские власти готовы оказывать содействие развитию сети в городе и предоставит франчайзи доступ к IT-сервису «тепловых карт», разработанных по заказу правительства города для помощи предпринимателям, которые смогут с их помощью находить наиболее выгодные локации для размещения своих объектов.