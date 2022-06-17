В Москве с начала 2022 года приняли решение о реорганизации 46 бывших промзон – Владимир Ефимов

Комплексное развитие 46 территорий по проекту «Индустриальные кварталы» одобрили в Москве с начала 2022 года. После реорганизации этих участков в столице появятся 150 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций в проекты превысит 2,2 трон рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«За первые пять месяцев текущего года в Москве были одобрены проекты решений о комплексном развитии 46 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в девяти столичных округах. Общая площадь этих объектов превышает 570 гектаров, а размеры участков варьируются от 0,36 гектара до 51,3 гектара. В строительство индустриальных кварталов планируется вложить более 2,2 триллиона рублей, при этом после реализации проектов в городской бюджет будет ежегодно поступать 315 миллиардов рублей и в столице появится около 150 тысяч рабочих мест», – рассказал Ефимов.

Больше всего участков – 14 – находится в Северо-Восточном административном округе Москвы. Еще восемь – в Юго-Восточном, шесть – в Восточном, по пять – в Северном и Западном, четыре – в Юго-Западном, два – в Северо-Западном, по одному – в Центральном и Зеленоградском административных округах. На данный момент территории используются неэффективно: в большинстве случаев они заняты складами и самостроями либо заброшены.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества города Максима Гамана, на 46 участках планируется построить свыше 11 млн кв. метров недвижимости.

«Новые индустриальные кварталы станут удобными пространствами для жизни и работы. Около 1,2 миллиона квадратных метров займут высокотехнологичные производства, почти пять миллионов квадратных метров выделено под строительство общественно-деловых зданий. Также в рамках проекта «Индустриальные кварталы» на указанных территориях создадут пять миллионов квадратных метров жилья», – рассказал Максим Гаман.

Всего по проекту «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать территорию Москвы общей площадью примерно 2 тыс. гектаров. Благодаря этому появится около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей. За счет реализации программы в бюджет поступит около 3 трлн рублей, а ежегодный объем налоговых поступлений после окончания проекта оценивается в 1 трлн рублей в текущих ценах.