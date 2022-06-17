В Москве упал спрос на жилую недвижимость

Спрос на жилую недвижимость в Москве сократился в среднем на 50-60%. Похожим образом ситуация развивается и в сфере коммерческой недвижимости. Это может неблагоприятно отразиться на инвестициях в сфере недвижимости. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, выступая на площадке ПМЭФ.

Статья по теме: Ипотека начинает тормозить

Заявление Ефимова согласуется с последними данными Росреестра, согласно которым в апреле 2022 года в Москве зарегистрировано 9 288 новых договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости. По сравнению с мартом, когда было оформлено 14 313 ДДУ, число сделок сократилось на 35,1%, а по соотношению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снизился на 26,3%.

Активность покупателей на первичном рынке жилой недвижимости в апреле сократилась до уровней января 2021 года, а по сравнению с мартом снизилась на 44,6%. В меньшей степени пострадал сектор коммерческой недвижимости, где число ДДУ в апреле снизилось на 16,9% по сравнению с мартом. Росреестр пока не приводит данных за май, тем не менее, многие эксперты склоняются к тому, что подобные тенденции сохранились и в мае, несмотря на снижение ставки по субсидированной ипотеке до 9%.

Снижение ставки по ипотеке могло оказать обратный (задуманному) эффект, отмечают некоторые эксперты. В марте власти повысили ставку до 12% и снизили ее до 9% в мае. В результате, некоторые покупатели решили повременить с приобретением недвижимости, ожидая дальнейшего снижения ставки. Тем не менее, неуверенность в будущем, пожалуй, основная причина, по которой не решатся брать на себя повышенную кредитную нагрузку и принимать решения о покупке жилья.