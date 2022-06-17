В ЦБ оценили объем заблокированных в НРД иностранных активов резидентов

Объем заблокированных иностранных ценных бумаг резидентов, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД), эквивалентен 6 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, в Банке России сейчас рассматривают разные варианты выхода из этих активов.

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«Но вот, например, та цифра, которая сегодня понятная, как некая точка отсчета, если мы говорим о тех ценных бумагах, принадлежащих резидентам, то в НРД их порядка 6 трлн рублей, которые сегодня заблокированы, на эквивалент 6 трлн рублей», — заявил Чистюхин.

По его словам, регулятор сейчас рассматривает возможные механизмы выхода частных инвесторов из этих активов. Один из вариантов — выпуск неких производных инструментов на эти активы, которые приобретать смогут только квалифицированные инвесторы, а продавать — все владельцы заблокированных бумаг.

Чистюхин отметил, что ему нравится идея консолидации этих активов у какого-либо крупного игрока, который не попал под санкции и может участвовать в переговорном процессе. Далее, по его словам, можно было бы «начать широкомасштабную работу с инвесторами по обмену таких активов» на активы нерезидентов, заблокированные в России.

При этом зампред ЦБ добавил, что обращение частных инвесторов в зарубежные суды — это «сложный и экстенсивный» путь.

3 июня ЕС включил в шестой пакет антироссийских санкций центральный депозитарий России — НРД, который используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг. Кроме того, НРД — промежуточное звено хранения некоторых иностранных ценных бумаг, которые торгуются на СПБ Бирже и Мосбирже.

