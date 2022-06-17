Власти будут стимулировать россиян делать пенсионные накопления

Министерство финансов РФ разрабатывает законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Предполагается, что россиянам для этой цели предоставят налоговые льготы, не исключено и государственное софинансирование отчислений. Об этом сообщил РБК глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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«‎Мы разрабатываем инструмент пенсионных накоплений с определенными стимулами. Это могут быть в первую очередь налоговые стимулы. Вопрос государственного софинансирования имеет место, но он находится в стадии рассмотрения», — сообщил Силуанов, не раскрывая деталей.

Новую систему добровольных пенсионных накоплений Минфин и ЦБ разрабатывают уже несколько лет. Она должна решить проблему с замороженными с 2014 года пенсионными накоплениями, а также создать добровольный механизм, который стимулировал бы граждан откладывать на свою будущую пенсию.

