Во Владимирской области появится «Алмазная долина»

Производство искусственных алмазов планируется создать на площадке группы «НПК "Алмаз"» во Владимирской области, сообщает Минпромторг РФ.

Соответствующее соглашение о создании «Алмазной долины» подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) между ООО «НПК "Алмаз"», АО «Механика» и правительством Владимирской области. Официальная делегация Владимирской области во главе с Александром Авдеевым посетила НПК «Алмаз» в городе Сестрорецке 16 июня.

Предприятие входит в число мировых лидеров по выпуску кристаллов весом свыше 10 карат. Они составляют основу компонентной базы для электроники нового поколения.

Как пишут Ведомости, члены делегации Владимирской области участвовали в презентации проекта «Алмазная долина». В планах Минпромторга России реализовать этот проект в Карабанове (Александровский район) за счет придания территории статуса особой экономической зоны промышленно-производственного типа, где будет проводиться синтез алмазов и карбида кремния, а также разрабатываться электронная компонентная база нового поколения. В планах пригласить к участию ведущие научно-исследовательские институты страны.

По данным Минпромторга, в ближайшие 15-20 лет ожидается рост рынка искусственных алмазов и оборудования для их синтеза на 7-12% в год. Проект «Алмазная долина» позволит реализовать программу технологического суверенитета в сфере электронной компонентной базы, а также увеличить долю гражданской продукции в радиоэлектронике.