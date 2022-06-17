Выступление Путина перенесено из-за массированных DDOS-атак на системы ПМЭФ

Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, которое было анонсировано на 14:00 мск, перенесено на час из-за массированных DDoS-атак на системы ПМЭФ.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил руководитель главы государства Дмитрий Песков. По его словам, выступление начнётся в 15:00 мск, к этому времени все неполадки с проходом по бейджам на пленарку будут устранены.

Представитель Кремля пояснил, что на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS-атаки.

«К сожалению, там возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода и так далее, на основную пленарку. Специалисты сейчас работают над тем, чтобы эту проблему устранить, она устраняемая, мы это починим, но на это потребуется время. В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час. Оно состоится не в два часа, а в три часа. За это время как раз будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено», – резюмировал Песков.

Ранее «Эксперт» сообщал, что накануне руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков анонсировал большое выступление российского лидера Владимира Путина на ПМЭФ в пятницу, 17 июня. По словам представителя Кремля, Путин будет в пятницу работать уже непосредственно на форуме.

«Пленарное заседание, большое выступление нашего президента ожидаем, глава государства готовится к нему», — рассказал Песков, добавив, что выступление президента будет посвящено экономическим вопросам.

Представитель Кремля при этом добавил, что Путин также в Санкт-Петербурге проведёт встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и с другими лидерами, прибывшими на ПМЭФ, а также с руководителями и представителями российских СМИ.

