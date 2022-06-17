Ефимов: более 8,3 тыс. рабочих мест создадут в Москве по промышленным инвестпроектам

В Москве после реализации шести промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП), для которых застройщикам передали в аренду городскую землю без торгов, в столице появятся более 8,3 тысячи рабочих мест. Вложения в производственные площадки превысят 37 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«На площади более 70 гектаров инвесторы построят производственные комплексы, логистический центр и технопарк. В результате в столице появится более 8,3 тысячи дополнительных рабочих мест. Общий объем инвестиций в проекты превысит 37 миллиардов рублей», – рассказал Ефимов.

В рамках МаИП появится производственный комплекс по изготовлению архитектурного бетона в Северо-Западном округе столицы, завод по выпуску строительной продукции заработает в Зеленоградском округе, комплекс по созданию высокотехнологичной электронной компонентной базы и микросистемной техники откроют в Восточном округе. Логистический центр и производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева создадут в Троицком округе, а в Северо-Восточном – технопарк с распределительным центром.

«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в Москве появляются новые социально значимые объекты и создаются дополнительные рабочие места. Так, один из инвесторов построит на территории площадью более 36 гектаров два производственных комплекса по выпуску строительной продукции и изготовлению архитектурного бетона. Объем инвестиций в проекты составит 14,7 миллиарда рублей, в городе появится более двух тысяч рабочих мест», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Инвесторам также доступны льготные кредиты при возведении объектов нежилого назначения в столице. На эти цели город выделил Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства 10 млрд рублей. Аналогичную сумму Фонд получил на предоставление компаниям льготных кредитов на пополнение оборотных средств.