«ЕвроХим» и Правительство Пермского края создадут образовательно-производственный кластер в Березниках

Образовательно-производственный кластер для промышленников и инженеров химпрома будет создан в Пермском крае. Соответствующее соглашение подписали правительство региона и минерально-химическая компания «ЕвроХим» на Петербургском международном экономической форуме (ПМЭФ-2022), сообщила пресс-служба компании.



В частности, в рамках соглашения стороны будут способствовать включению Березниковского политехнического техникума в федеральный проект «Профессионалитет», чтобы создать образовательно-производственный кластер. Также планируется укрепить сотрудничество, чтобы реализовать инвестиционные проекты компании на территории Пермского края, расширить промышленную кооперацию «ЕвроХима» с предприятиями региона, а также укрепить взаимодействие между профессиональными учебными заведениями края и предприятиями компании.



«"ЕвроХим" последовательно, фактически "с нуля", создает систему подготовки новых инженеров химпрома, реализует масштабные образовательные программы в регионах присутствия. Ноу-хау нашей компании заключается в том, что мы построили полный цикл подготовки специалистов, включающий раннюю мотивацию в школах, специализированное дополнительное образование, олимпиады, целевое обучение в вузах и колледжах, производственную практику на наших заводах и обучение в собственных учебных центрах», – рассказал председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев, принявший участие в подписании соглашения.



Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что основным вызовом для развития экономики и промышленности страны является проблема подготовки профессиональных кадров, в том числе специалистов среднего звена. «Профессионалитет» поможет нам усовершенствовать систему адресного заказа на подготовку кадров, а также повысить процент трудоустройства выпускников на предприятия Пермского края», – подчеркнул он.



Ранее «ЕвроХим» совместно с Кингисеппским колледжем технологии и сервиса выиграл право включения в проект «Профессионалитет». Сторонам выделили грант на ремонт помещений колледжа, приобретение современного оборудования. В результате был создан образовательно-производственный кластер для ускоренной подготовки специалистов.



Помимо этого, компания совместно с региональными властями построила Центр детского научного и инженерно-технического творчества и детский технопарк «Кванториум» в городе Невинномысск Ставропольского края. В городе Новомосковск Тульской области был создан Центр детского научного и инженерно-технического творчества и завершается создание Центра для одаренных детей «Созвездие» стоимостью более 1 млрд руб.