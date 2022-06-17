Европа рискует остаться без газа к середине зимы

Европейские страны могут полностью исчерпать запасы газа на пике зимнего спроса, если прекратятся поставки по критически важному трубопроводу из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Wood Mackenzie Ltd.

В худшем сценарии, при котором поставки газа по трубопроводу «Северный поток» прекратятся полностью, заполняемость европейских газохранилищ уже в ноябре текущего года окажется ниже необходимых уровней, установленных властями ЕС, а в январе следующего года запасы газа в регионе могут полностью исчерпаться.

За последние два дня Газпром сократил поставки газа потребителям из Италии, Германии, Франции и Австрии, оправдывая свое решение трудностями с ремонтом турбин Siemens AG, из-за чего потребовалось ограничить пропускную способность газопровода «Северный поток». Это ставит под угрозу летнюю кампанию в Европе по заполнению газохранилищ.

По мнению Массимо Ди Одоардо, вице-президента аналитического подразделения по отрасли газа и СПГ в WoodMac, нормализация поставок газа по трубопроводу «Северный поток» позволит заполнить европейские газохранилища на 80% к 1 ноября текущего года. Если поставки по трубопроводу не будут превышать 40% запланированной мощности, то к ноябрю хранилища могут быть заполнены на 67%, что отодвигает потенциальный срок полного истощения запасов на конец зимы.

В случае же полного прекращения поставок по трубопроводу «Северный поток» заполняемость газохранилищ в Европе к 1 ноября не превысит 59%, что влечет за собой риски полного истощения запасов газа в регионе к середине января следующего года.