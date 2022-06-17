Заммэра Ефимов: Сумма заключенных Москвой с бизнесом контрактов ГЧП превысила 1 трлн рублей

Более 1 трлн рублей достигла сумма соглашений Москвы с предпринимателями по договорам государственно-частного партнерства (ГЧП) - офсетным контрактам, контрактам жизненного цикла и концессионным соглашениям. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов вовремя выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«На сегодняшний момент, если взять полный круг всех офсетных контрактов, контрактов жизненного цикла, концессионные соглашения, то сумма таких соглашений с бизнесом превышает 1,1 триллиона рублей», - цитирует слова вице-мэра агентство «РИА Новости»

Правительство Москвы привлекает инвестиции в развитие города за счет различных механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Например, концессионные соглашения позволяют бизнесу получать доход от эксплуатации городских объектов. Контракты жизненного цикла гарантируют поставщикам долгосрочную загрузку мощностей. Офсетные контракты гарантируют компаниям сбыт продукции взамен на инвестиции в создание или модернизацию производства.