Акция недели: «Юнипро» снижалась в плюс

Короткую неделю Индекс МосБиржи завершил ростом на 3%. Лучший результат в его составе показали акции энергетической компании «Юнипро», прибавившие по ее итогам 11,38%. Но каким бы странным это не показалось, почти всю неделю эти бумаги падали.

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Взлет акций «Юнипро» на 29,9% состоялся в 10 часов утра вторника и занял всего ничего времени. Закрыв торги пятницы на отметке 1,274 руб., они открылись во вторник сразу на 1,401 руб., почти тут же взлетели до 1,655 руб. – и начали снижение. Через несколько минут акции уже стоили 1,6 руб. и всю неделю продолжали снижаться.

Причиной такой динамики стала статья, появившаяся девятью часами ранее на сайте «Коммерсанта». В ней сообщалось, что финская Fortum до 21 июня собирает обязывающие предложения по продаже своих российских активов — генкомпаний «Фортум» и «Юнипро». Сделка должна быть закрыта до 1 июля, а на покупку будут претендовать «Интер РАО», структуры «Газпрома» и СУЭК. Но главное – была названа возможная сумма сделки, причем, что было особенно удобно спекулянтам, она была сразу же пересчитана в цену за акцию.

«Один из источников “Ъ” утверждает, что Газпромбанк готов выкупить как активы ‘Фортума’, в том числе пакет в ТГК-1, так и ‘Юнипро’. За каждый актив банк может заплатить около $1,5–2 млрд, что предполагает 1,5–2 руб. за акцию ‘Юнипро’», или 20–60% премии к рыночной цене», – говорилось в статье.

В этой ситуации покупатель, по закону, должен бы выставить оферту – обязательное предложение по выкупу акций у остальных акционеров по цене покупки крупного пакета. Случаи успешного уклонения от таких обязательств (благодаря, например, структуре сделки) не единичны. Но и случаи соблюдения духа закона, а не только его буквы, довольно многочисленны. И в принципе, если цена, действительно, известна или есть надежный способ ее определить, то покупка акций в ожидании смены «мажоритария» это уже даже и не спекуляция, а арбитраж.

Во вторник котировки акций «Юнипро», поначалу углубившись в названный СМИ диапазон, двинулись затем к нижнему его краю. Они так и находились неподалеку от 1,5 руб. до 16 июня, когда стало известно, что итальянская Enel продает контрольный пакет в «Энел Россия» фонду «Газпромбанк-Фрезия» и ЛУКОЙЛу с дисконтом.

«Сумма сделки по продаже 56,43% акций составит €137 млн, что, по оценкам “Ъ”, примерно на 27% ниже стоимости этого пакета на Мосбирже», – сообщил тот же сайт.

Спекулянты сделали выводы и в пятницу акции «Юнипро» торговались уже около 1,4 руб. Сомнения в рациональности ожидания оферты по цене выше рынка высказывались на рынке и раньше. Когда кто-то спешит продать нечто, обычно сделка проходит с дисконтом, а не с премией. Тем более сейчас в России уже есть определенная практика покупки бизнеса у уходящих из страны иностранцев. Покупают его обычно все-таки именно со скидкой.

Но даже если источники, сообщившие о цене сделки, были абсолютно точны, ее сумма была первоначально названа в долларах. Нет никаких явных причин быть уверенными, что стороны станут использовать тот же курс рубля, которым пользовались 13 июня в своих расчетах авторы статьи. А вот шансы на то, что ближе к концу месяца он будет ниже, как минимум, есть.