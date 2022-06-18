С долларом покончено

С 30 июня комиссия за валютные счета появится в Райффайзенбанке — 0,2% от суммы на счете, если она больше $5 тыс. Также их не выйдет перевести без комиссии – за SWIFT-перевод придется заплатить от 2 до 3%. Вводит комиссии и Тинькофф Банк, 1% в месяц за хранение на счете более $1 тыс. Данное нововведение коснется карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках, и в будущем распространится на брокерские счета. А до этого в банке заявили, что приостанавливают открытие валютных вкладов. Также комиссии за хранение валюты ввели Ситибанк, банк «Санкт-Петербург» и другие.

ЦБ пообещал проверить законность введения комиссий. И проверил. И сделал первое предупреждение. Включение банками в действующие договоры счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее установление или увеличение комиссий за совершение операций, нарушает права потребителей, говорится в информационном письме регулятора. ЦБ указал, что «офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений».

При этом Центробанк «понимает озабоченность банков рисками работы с валютой». Напомним, что в конце мая регулятор выступил за то, чтобы у банков была законная возможность вводить отрицательные ставки по вкладам для юрлиц. Причина – «дедолларизация баланса». Банкам валютную ликвидность просто некуда размещать, а платить за хранение валюты они должны все больше. В итоге сейчас валютные вклады генерируют для банков убыток. К тому же 9 сентября закончится срок введенных ЦБ ограничений на снятие валюты — не более $10 тыс. или эквивалента со счета.

А пока укрепление рубля дает возможность конвертировать вклады по выгодному банку курсу. Поэтому логично, что сейчас банки вводят комиссии для владельцев валютных счетов, а впоследствии – и отрицательные ставки для юрлиц. Лишь небольшая часть банков, которая обслуживает клиентов с валютной выручкой, может сохранить текущие счета в валюте с нулевыми ставками.

Что же делать с валютой?

Альтернатив немного, потому что банки будут продолжать курс на дестимулирование населения и бизнеса на хранение валюты.

Перевести деньги при помощи SWIFT в банк, который пока не планирует вводить комиссии для валютных счетов. Но эта мера будет скорее временной.

Если остался открытый пополняемый вклад в валюте, то можно пока перевести деньги туда и дождаться 9 сентября, когда ограничение ЦБ на снятие валюты перестанет действовать. Еще можно хранить наличные деньги в банковской ячейке.

Но в целом нужно осознать, что классическая схема: хранить сбережения в трех разных валютах — в России сейчас работать не будет. В качестве альтернативы может выступить юань — резервная валюта, которая уже активно используется в международной торговле. Но в долгосрочной перспективе юань может слабеть из-за собственных интересов Китая. Самой реальной перспективой в таких условиях выглядят рублевые вклады и российский фондовый рынок.