Дачникам посоветовали народные средства, отпугивающие комаров

Если дачный домик находится неподалеку от леса, это почти всегда означает, что нашествие комаров неизбежно. Telegram-канал «Дневник дачника» предложил восемь доступных вариантов, которые помогут не допустить вторжения в дом летающих кровососов.

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«Сто граммов камфары или валерьянки, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения», — говорится в первом совете.

Свежие ветки бузины отпугивают комаров так же хорошо, как и запах листьев томата. Кроме того, отгоняют комаров эфирные масла гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта. Их можно капнуть в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду, смочить ватку и положить ее на подоконник, или протереть открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды).

Отпугивает не только комаров, но и мух с тараканами также запах кедрового масла. Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни (горсть рубленых корней залить 1,5 литрами воды, довести до кипения, настоять 20-30 минут). Можно также мелко нарвать свежие листья черемухи или рябины и натереть ими открытые участки кожи. Отдыхая на природе у костра, чтобы не донимали комары, лучше сразу бросить в него веточки можжевельника.

«Когда у вас закончится жидкость для электрического фумигатора, не спешите бежать в магазин за сменным блоком. Залейте в пустой пузырек 100% экстракт эвкалипта. Комары забудут дорогу в ваш дом», — говорится в последнем совете экспертов.

