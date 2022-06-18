Глава Рособрнадзора рассказал, почему ЕГЭ уже не отменят

Новая модель выпускного-вступительного экзамена в форме ЕГЭ формировалась тогда же, когда подписывалось Болонское соглашение, поэтому многие их связывают. Однако ЕГЭ не является частью Болонской системы и обсуждать его отмену в связи с отказом от этой системы по меньшей мере некорректно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. Он также отметил, что пока никто не предложил вместо ЕГЭ что-то лучшее, а возврата к «коррумпированному» поступлению в вузы уже не будет.

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«ЕГЭ могут отменить только в том случае, если предложат что-то стоящее взамен, понятную модель. И эта модель будет понятна высшим учебным заведениям, учителям, школьникам и экспертам», — заявил Музаев.

Он отметил, что основная идея ЕГЭ заключалась в том, чтобы создать более комфортные условия выпускникам, чтобы они не сдавали экзамены дважды и имели возможность выбора из нескольких вузов, а не сидели бы еще год после провала на вступительных экзаменах в единственный институт, как это было в советское время.

«Возврат к советской системе невозможен. Мы что, готовы вернуться к коррупции, которая была при поступлении в вузы? Это необъективный подход при поступлении. Это осталось в прошлом. Никто из предлагающих отменить ЕГЭ пока что-то новое не предложил», — подчеркнул Музаев.

