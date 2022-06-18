Издательство МИФ выпускает книги уже 17 лет

В этом году издательству исполнилось 17 лет. Расскажите, с чего все начиналось и к чему пришли?

В середине 2005-го три человека — Манн, Иванов и Фербер — организовали крошечное издательство, где выпускали 12 книг в год по бизнесу и маркетингу. Спустя 10 лет это издательство стало МИФом, и теперь это не те три человека, это много имен и фамилий. В год мы выпускаем 350-400 книг: по бизнесу и психологии, детские и спортивные, книги о здоровье, культуре, о творчестве, художественные и нон-фикшн.

Сегодня МИФ — это удаленная работа 230 человек из 15 стран и 55+ городов мира. И это больше, чем издательство. Да, это книги, но еще курсы, мероприятия в разных городах страны, онлайн-книжный и большое корпоративное направление. Каждый год мы запускаем что-то новое, но неизменно МИФ — это история созидания и история про любовь к чтению. Это бизнес с душой, и главное в МИФе — это люди.

Вы сказали, что МИФ — это люди. Как в МИФе переживают кризисы?

Мне очень нравится фраза нашего автора Бена Хоровица: «Мы заботимся о людях, продукте и прибыли — именно в таком порядке. “Мы заботимся о людях” — всегда самая трудно реализуемая часть, но если ее игнорировать, две остальные теряют значение». Когда я говорила о бизнесе с душой — это об этом. О том, какие мы и как у нас принято.

Мы про высокие результаты, развитие и сотрудничество. Мы про прозрачность, доверие и ответственность. Это помогает справляться с разными кризисами.

На старте пандемии принципиальными решениями были: не снижать зарплаты, не увольнять сотрудников и продолжать выпускать книги (пусть и в электронном формате) и курсы. Мы справились. И это заслуга каждого человека в команде. Сейчас мы продолжаем следовать решениям, принятым 2,5 года назад.

Вы упомянули большое корпоративное направление, расскажите об этом подробнее?

К нам приходят неравнодушные люди. Те, кто хочет развиваться сам и хочет помогать в этом людям в своей компании. А мы ищем, что может быть интересно и ценно в каждом случае. Иногда это книга о самой компании или книга ценностей компании. Иногда — выбор конкретной книги и конкретного автора, мыслями которого руководитель бизнеса хочет поделиться с командой. Иногда — сразу библиотека: электронная, это приложение с доступом ко всем книгам, или классическая, бумажная.

Здесь много всего: мы выпускаем спецтиражи — книги, оформленные в брендовых цветах и отражающие ценности компании; создаем продукты, которые поддерживают и отражают существующую культуру компании; создаем и подбираем подарки сотрудникам и партнерам, проводим обучающие воркшопы и запускаем курсы. Самые востребованные — по Excel, эмоциональной стабильности и выгоранию, Google Workspace, сейчас запускаем обучение по внедрению OKR.

Как обстоят дела именно с книгами в b2b-направлении сегодня? Стало ли меньше компаний покупать книги для своих сотрудников?

Напротив, таких компаний становится все больше. Представьте, что вам предлагают угостить обедом именитого автора, предпринимателя, ученого, чтобы услышать совет, который будет подходить именно к вашей ситуации. Интересно? Вот и нам интересно. И тем, кто к нам приходит.

По сути книга именно это и дает (а порой и больше, тут уже зависит от читающего). Когда мы читаем книгу целиком (не выжимку ради информации, но весь текст), мы начинаем понимать ход мысли автора и, соединяя его рассуждения со своей ситуацией и личным опытом, к последней странице всегда имеем ворох заметок и идей, которые подходят именно нам. Читай эту книгу другой человек — его итог чтения был бы иным.

Корпоративная библиотека — это пространство, в котором каждый сотрудник может встретиться с тем человеком, чей совет ему сейчас необходим: Джим Коллинз или Рэй Далио, Адам Грант или Рид Хастингс, Владимир Моженков или Максим Батырев. И создавать такой продукт — вдохновляет. Представьте компанию, в которой есть культура чтения, — это же генератор инноваций, пространство, где людям не скучно и всегда есть что узнавать. По сути, корпоративная библиотека — база для тех компаний, где развитие — одна из ключевых ценностей.

А с какими компаниями вы работаете? Какие книги сейчас самые востребованные в бизнес-среде?

Это и компании-гиганты, и совсем небольшие, где штат может быть до десяти человек. Например, наши клиенты — это Сбербанк, PepsiCo, Банк Открытие, X5 Retail Group, Азбука Вкуса, ВТБ, Альфастрахование, Билайн, СИБУР, РУСАЛ, Норникель.

А книги, конечно, в первую очередь о бизнесе, о развитии человека и человечества. Я бы выделила несколько, которые точно достойны того, чтобы их прочли все. «Выбор» — кстати, стала самой продаваемой в первой половине этого года — одна из самых сильных книг о внутренней силе человека. Вторая книга Эдит Эгер «Дар» тоже дарит поддержку, помогает обрести внутреннее спокойствие.

«Подумайте еще раз»: книга о навыке, который Рэй Далио в своих «Принципах» называет ключевым — умении смотреть на реальность без предубеждений. «Эстетический интеллект» — свежий взгляд на бизнес и рассуждение об эстетике потребления. «Без усилий» — чтобы главное стало проще. И «Никаких правил» от сооснователя Netflix.

Что еще посоветуете читать в 2022-м?

Однозначно новую книгу Рэя Далио «Принципы изменения мирового порядка». Из книг по психологии — «Внутренний ребенок». И хорошую прозу. Например, «Человек, который умер дважды» Ричарда Османа — детектив про очаровательную четверку друзей из поселка пенсионеров. «Железная Вдова» — хороший сплав техно-фэнтези и восточной философии или криминальная экшн-комедия «Правила выживания в Джакарте».

А в целом, советую читать. Это простое действие и успокаивает, и дает опору, и остается хорошей инвестицией в себя, чтобы ни происходило на рынке.