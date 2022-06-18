Меркель оправдалась за поддержку «Северного потока — 2»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в защиту своих решений о строительстве газопровода «Северный поток — 2». В своем интервью редакционной сети Германии (Redaktionsnetzwerk Deutschland) она сообщила, что это было непростым, но экономически оправданным решением, ведь терминалы для СПГ так никто и не построил.

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«Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире. Это было непростое решение. Тогда тезис заключался в том, что как только "Северный поток — 2" заработает, Путин прекратит поставки газа через Украину или даже нападет на нее», — рассказала Меркель.

При этом она подчеркнула, что Россия начала свою спецоперацию на Украине 24 февраля, когда газ по «Северному потоку — 2» не поступал, и «в этом смысле газ не был оружием».

«В то время немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, поскольку он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», — пояснила Меркель.

Она также рассказала, что была готовность использовать деньги налогоплательщиков для поддержки строительства двух терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) в Германии. Но до конца ее срока ни одна компания так и не построила СПГ-терминал, потому что не нашлось ни одного импортера, который заранее забронировал бы долгосрочные мощности из-за высокой цены.

