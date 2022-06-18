Минобороны РФ сообщило о больших потерях ВСУ

Высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования российские военные уничтожили в районах Кременчуга и Лисичанска технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники. Также за прошедшие сутки были ликвидированы 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» и четыре взвода 155-мм гаубиц М777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Статья по теме: Минобороны РФ опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Камышеваха ЛНР, пять боевых машин реактивной системы залпового огня "Град", шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска ЛНР», — сообщил Конашенков.

Российские средства ПВО, по его словам, сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24. За сутки были сбиты также восемь беспилотников, в том числе «Байрактар-ТБ2», перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и 24 ракеты реактивной системы залпового огня «Ураган», добавил представитель Минобороны.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. По данным Минобороны, в результате этих ударов было уничтожено более 310 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», девять орудий полевой артиллерии и 14 специальных автомобилей.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотный летательный аппарат, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

