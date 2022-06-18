Названы десять лучших медицинских изобретений в РФ за 2021 год

Экспресс-оценка поражения легких при COVID-19, 3D-имплант для грудной клетки и система для поверхностного обнаружения и распознавания опухолей вошли десятку лучших медицинских изобретений России в 2021 году по оценке Роспатента. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам главы Роспатента Юрия Зубова, многие изобретения прошлого года были нацелены на борьбу с COVID-19. При этом, в топ-10 вошли только три. Это программа экспресс-оценки изменений легких человека при коронавирусе без применения КТ и флюорографии, которую предложила группа исследователей научно-клинического центра московской ГКБ №67. Кроме того, в список лучших вошли универсальный тест для выявления пяти наиболее опасных вариантов штамма COVID-19, а также лекарство против коронавируса «Мир-19». Препарат, который изобрели специалисты ГНЦ «Институт иммунологии», подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека.

Еще несколько лучших изобретений прошлого года связаны с нейрохирургией. Так, доктор медицинских наук Алексей Шкарубо и сотрудники МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали систему для поверхностного обнаружения и распознавания опухолей. Специалисты ГБУЗ «НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» предложили способ и устройство, которые снижают риск травматизации скопления волокон мозга при проведении операции. А специалисты из ФГБУ НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева разработали новый хирургический способ лечения расслоения аорты.

Также в прошлом году специалисты обнинского филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» создали 3D-имплант для устранения дефекта грудной клетки после операций по удалению метастазов, а врачи из ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского» запатентовали способ пластики передней грудной стенки, позволяющий эффективно закрывать дефекты после подобных операций.

Кроме того, специалисты ФГБУ «Центр Илизарова» совместно с НПО «Курганприбор» запатентовали аппарат для лечения опорно-двигательной системы человека, а в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» предложили метод диагностики развития хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом.

