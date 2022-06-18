Нефтяные котировки прервали четырехнедельную серию роста

В пятницу в первой половине дня котировки Brent выросли до дневного максимума 121,22 доллара США за баррель (по сравнению со 118,89 доллара США на завершение американской сессии в четверг). Тем не менее во второй половине дня цены на нефть снизились, и котировки Brent упали до 113,56 доллара США (по сост. на 18.25 мск). Предыдущую неделю котировки Brent завершили на уровне 121,64 доллара США. Таким образом, четырёхнедельная серия роста на нефтяном рынке, по всей видимости, на этой неделе будет прервана.

Начало торгов на нефтяном рынке на этой неделе выдалось позитивным. Котировки нефти марки Brent в понедельник выросли до 122,24 доллара США за баррель (на 0,49% по сравнению с окончанием торгов в пятницу на предыдущей неделе). Во вторник рост котировок продолжился, и цены на нефть протестировали верхнюю границу диапазона (120-125 долларов США за баррель), достигнув недельного максимума 125,14 доллара США за баррель.

Тем не менее прорыв верхней границы оказался ложным, и оптимизм участников рынка на этом иссяк. К середине недели нефтяные цены пробили нижнюю границу диапазона, проигнорировав опубликованные во вторник и среду позитивные для нефтяного рынка отчеты ОПЕК и МЭА. Напомним, в этих отчетах подчеркивался благоприятный для нефтяного рынка баланс спроса и предложения на фоне ограниченного предложения и устойчивого повышения спроса.

Благоприятные сезонные факторы (начало автомобильного сезона в США) и повышение инвестиционными компаниями прогнозов по нефтяным ценам (до 130 долларов США за баррель Brent по оценкам UBS и SocGen) не смогли помешать падению нефтяных котировок. На этой неделе ФРС США повысила процентную ставку сразу на 75 б. п., оправдав свое решение высокой инфляцией. В результате рынки рискованных активов (в том числе сырьевые) захлестнула волна продаж, инвесторы испугались высоких процентных ставок и потенциального экономического спада.

Экономические рецессии, как правило, не сулят ничего хорошего нефтяному рынку, т. к. провоцируют сокращение спроса на нефть. Таким образом, падение нефтяных котировок на этой неделе было обусловлено рисками экономического спада, которые перевесили другие позитивные факторы. Тем не менее падение нефтяных цен может оказаться непродолжительным, поскольку решение ФРС в целом было ожидаемым, в то время как дефицитный баланс спроса и предложения пока никто не отменял.