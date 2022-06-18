Фондовый рынок: все еще не закончилось

Рекордный отток из фондов

В пятницу агентство Reuters, ссылаясь на Refinitiv Lipper, сообщило, что чистый отток из глобальных фондов акций с 9 по 15 июня составил невиданные еще в этом году $30,16 млрд. Наибольшие потери понесли фонды, ориентированные на акции США – $21,54 млрд. Европа на втором месте – $6,97 млрд. Азия потеряла лишь $0,7 млрд.

Одновременно зафиксировано не менее быстрое бегство денег из глобальных фондов облигаций – $30,13 млрд. Как и в случае с акциями, это, по данным Reuters, максимальный недельный отток средств инвесторов, по меньшей мере, с июля 2020 года.

Также было выведено $40,19 млрд из фондов денежного рынка. Это крупнейшая чистая продажа за восемь недель.

Такая статистика может свидетельствовать о том, что нервы инвесторов уже не выдерживают. И это было бы неудивительно на фоне того, что происходит на мировых рынках как в этом году в целом, так и на завершающейся неделе в частности.

Рынки в лапах медведей

С января падают мировые рынки акций. В этом году они потеряли уже порядка $20 трлн капитализации. Текущая же неделя рискует стать для фондовых бирж одной из худших с кризисного марта 2020 года.

Особенно неприятно выглядит ситуация в США, где сегодня индексы Dow и S&P 500 опять обновляли минимумы с декабря 2020 года, хотя позднее и отскочили, даже выйдя к вечеру в плюс.

В ЕС дела тоже не очень. Германский DAX потерял от январского максимума 19,6%, французский CAC 40 – 13,9%, а общеевропейский Stoxx 600 – 7,06%. Владение активами с подобной доходностью, естественно, причиняет боль инвесторам.

Ускоряется инфляция во многих странах, центробанки в борьбе с нею начинают задирать ставки – и весь год растут доходности облигаций, а те, соответственно, дешевеют. Перспективы выглядят неприглядно: владение облигациями на фоне долгосрочного роста ставок – один из способов самоистязания. И чем больше будет срок до погашения, тем это болезненнее – длинные бумаги падают в такой ситуации сильнее краткосрочных.

Это не говоря о других возможных последствиях ужесточения денежно-кредитной политики, таких как рецессии в отдельных странах и мировой экономике в целом. Есть еще и вариант стагфляции – едва ли не наихудшая среда для любых ценных бумаг.

Так что действия инвесторов, часть из которых уже должна быть в убытке, вполне естественны. Правда, распродавая вложения, они только усугубляют ситуацию на рынке, так что в падениях акций и облигаций на этой неделе причудливо переплелись причины и следствия.

И одно из этих переплетений выглядит сравнительно оптимистично. Столь массовый исход с рынка имеет признаки капитуляции, а значит очередное локальное «дно» может быть где-то неподалеку.

Не на дне

Но возможен и другой взгляд на вещи, ведь, что там на самом деле делают инвесторы, никогда не бывает ясно до конца. Например, в пятницу же стратеги Bank of America, ссылаясь на EPFR Global, отслеживающую иную выборку фондов, нарисовали другую картину.

По их данным, приведенным Bloomberg, на неделе, завершившейся 15 июня, зафиксирован самый крупный отток с апреля 2020 года из облигаций по всему миру – более $50 млрд. Это в целом не противоречит наблюдениям Refinitiv Lipper, хотя цифра, конечно, выглядит внушительнее.

Но вот с фондами акций все получилось наоборот. Приток по миру составил $16,6 млрд, причем в США – $14,8 млрд. И это на фоне мощнейшего обвала ведущих фондовых индексов.

Можно предположить, что эту разницу обеспечило небольшое число очень крупных участников рынка, присутствовавших в одной и отсутствовавших в другой выборке. Но все равно хочется сказать: «Не верь глазам своим».

Стратег Bank of America Майкл Хартнетт, которого цитирует Bloomberg, сделал иной вывод. Он отметил, что, раз так, то, хотя рынки и выглядят «мучительно перепроданными», падение все равно продолжится «пока шок ставок не подтвердит, что инфляционный шок закончился». По его расчетам, основанным на данных прошлых медвежьих рынков, снижение S&P 500 завершится в октябре на уровне 3000 пунктов, то есть индекс снизится еще примерно на 19%.