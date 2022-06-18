Путин передал поклон медикам, работающим на передовой в Донбассе

Накануне Дня медицинского работника президент РФ Владимир Путин принял участие в видеоконференции по случаю открытия 19 объектов здравоохранения в Улан-Удэ, Волгограде, Белгороде, Оренбурге, Чебоксарах, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ярославле, Свердловской и Челябинской областях. Он выразил искреннюю благодарность всему медицинскому сообществу в России за доблестный и самоотверженный труд, особенно отметив медиков, которые сейчас находятся на передовой в Донбассе, передает пресс-служба Кремля.

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«Хочу особо обратиться к военным врачам, военфельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей Минобороны, Росгвардии, других силовых структур – к тем, кто, рискуя, порой жертвуя собой, оказывает медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — сказал Путин.

Кроме того, президент сообщил о задаче повысить доступность и качество медицинской помощи в стране, назвав безусловным приоритетом обновление первичного звена здравоохранения.

