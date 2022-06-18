Сечин охарактеризовал рынок, как «однополюсный мир с сорвавшимся с цепи полюсом»

Неприкосновенность частной собственности, обязательность контрактов, правовая защита сделок и договоров, приоритет права — эти «правила», которых ранее придерживались все участники международного рынка, больше не действуют. Все «правила» сейчас устанавливаются и меняются Соединенными Штатами исключительно в своих интересах. Об этом заявил главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Статья по теме: Сечин предрек «энергетическое самоубийство» Европы

«Порядок, основанный на правилах — это мантра, обозначающая американоцентричный мир, которую американцы любят постоянно повторять и в нарушении которой они обвиняют Россию и Китай. Но раньше эти "правила" хотя бы были обозначены регулятором и более или менее публично соблюдались – неприкосновенность частной собственности, обязательность контрактов, правовая защита сделок и договоров, приоритет права... Теперь так называемый "порядок, основанный на правилах", признает единственное правило, – все правила устанавливает единственный регулятор, и меняет их как хочет в собственных интересах. Больше никаких "правил" не существует. В итоге мы имеем разрушение рынка, однополюсный мир с сорвавшимся с цепи "полюсом», — цитирует пресс-служба Сечина.

Выступая на энергетической панели форума, глава «Роснефти» отметил, что постоянное изменение приоритетов энергокомпаний США, национального регулирования и политического целеуказания приводит к недоверию акционеров и нежеланию долгосрочного инвестирования. Многие компании сейчас, по его словам, делают упор на росте дивидендов, минимизируя инвестиции в развитие.

