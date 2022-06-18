Сечин предрек «энергетическое самоубийство» Европы

Своими антироссийскими санкциями Европа совершает энергетическое самоубийство, проигрывая США свою субъектность и конкурентоспособность. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международной экономическом форуме. При этом Россию он назвал «ноевым ковчегом мировой экономики».

Статья по теме: Руки загребущие: США пытаются дотянуться до российской нефти

«Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США», — заявил Сечин.

Он отметил, что отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, и это «энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия».

«Антироссийские санкции, по сути, покончили с "зеленым переходом". Остаточная "зеленая риторика" полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов взамен российских», — подчеркнул Сечин.

Глава «Роснефти», ссылаясь на данные банка JP Morgan, сообщил, что 20-процентный прирост мирового спроса на энергию опередит прирост ее предложения. Для ликвидации дефицита только по нефти, к 2030 году необходимы будут дополнительные инвестиции в размере $400 млрд во всем мире. Однако, по его мнению, на фоне сокращения инвестиций мейджорами, этот уровень скорее всего достигнут не будет, и дефицит нефти может сохраниться надолго. Россию же с ее энергетическим потенциалом Сечин назвал «ноевым ковчегом мировой экономики».

