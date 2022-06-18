Сибирские поселки собрались отапливать за счет геотермальных источников

«Газпром нефть», администрация Томской области и Томский политехнический университет подписали соглашение о развитии технологий геотермальной энергетики. Выявленные на территории региона еще в 1970-х годах подземные источники горячей воды позволяют строить геотермальные станции мощностью до 2,5 МВт и, таким образом, можно будет обеспечить централизованным теплоснабжением жителей отдаленных поселений, сообщает пресс-служба вуза.

Статья по теме: Энергия воды

Уже в текущем году начнутся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по этому проекту. К нему будут привлечены представители научного сообщества региона, а также ведущие научно-образовательные центры и предприятия России.

«В Томской области работают наши крупные предприятия, и мы хорошо знаем региональную геологию. В этом проекте, используя передовые научные решения, мы сможем поработать с новыми для нас геологическими объектами и тепловой энергетикой, а регион – получить доступные и экологичные ресурсы для социальной сферы», — отметил зампред правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур признал, что далеко не в каждом населенном пункте региона есть центральное теплоснабжение, а «локальное имеет свои сложности с логистикой, экологичностью и стоимостью энергии». Именно поэтому власти заинтересованы в развитии альтернативных современных генерирующих объектов, которые «улучшат жизнь людей в глубинке».

