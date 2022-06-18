Систему «Паутина» для розыска угнанных машин внедрили почти по всей России

Система «Паутина», предназначенная для розыска похищенных автомобилей, а также транспортных средств, скрывшихся с мест ДТП, внедрена в 60 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете МВД РФ «Щит и меч».

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«Специальное программное обеспечение (СПО) "Паутина" на сегодняшний день внедрено в 60 субъектах РФ», — говорится в материале.

Данные о перемещениях по стране абсолютно всех транспортных средств аккумулируются теперь в единой базе. Исключением является только Чукотка, на дорогах которой отсутствуют видеокамеры.

Система «Паутина» интегрирована с порталом госуслуг, органами федерального казначейства и «Почтой России». Для межрегионального контроля за передвижением автомобилей полицейские могут воспользоваться федеральным сегментом в Центре обработки данных. Администрирование правонарушений происходит в автоматическом режиме — постановления нарушителям рассылаются как в электронном виде, так и на бумаге.

В материале подчеркивается, что благодаря внедрению этой системы, сотрудники дежурных частей могут более оперативно реагировать на объявление плана «Перехват» и лучше координировать работу экипажей ДПС для задержания нарушителей. «Паутину» создали на базе отечественных микропроцессоров, что позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок.