S&P 500: первое дно

Уже в понедельник в США был объявлен медвежий рынок: S&P 500 потерял более 20% от пика. Он завершил день на 21,83% ниже максимального в истории закрытия, имевшего место 3 января. Поскольку падение началось именно тогда, то медвежьему рынку не 5 дней, как можно подумать, а 5 месяцев. Просто получено формальное подтверждение тому, что многим было понятно давно.

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С 1929 года совместное предприятие S&P Dow Jones Indices насчитало 14 таких случаев (сейчас пятнадцатый). И в среднем, исходя из его данных, медвежий рынок (без учета текущего) длился 19,56 месяцев, а потери составляли 39,44%. Конечно, ориентироваться на эти цифры стоит осторожно: вероятность того, что именно на этот раз выпадут результаты, близкие к средним, не слишком велика.

Но аналитики любят использовать исторические аналогии. Если уменьшить значение рекордного закрытия S&P 500 на 39,44%, то получится 2912,29 пункта. Цифра некруглая и, вероятно, только поэтому стратег Bank of America Майкл Хартнетт заявил в пятницу Bloomberg, что медвежий рынок найдет «дно» в октябре на уровне 3000 пунктов (на 19% ниже текущих значений). При этом он сослался именно на историю. Тогда уж стоило добавить, что случалось и 60%, и даже 86%, а бывало и всего 21%.

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Но вот то, что рынок, пройдя вниз на 20%, все-таки часто идет потом и ниже, это факт. И объясняется он тем, что для того, чтобы S&P 500 потерял пятую часть капитализации, уже должна накопиться критическая масса негативной информации. Обычно это сведения, позволяющие рынку прогнозировать рецессию. Ее приближение означает снижение прибылей компаний, ликвидности на рынке и оценок акций, а соответственно – продолжение падения индекса. Таким образом, более чем 20-ти процентное падение означает пробой своего рода «первого дна».

За последние полвека у S&P 500 было 7 медвежьих рынков (этот восьмой), но ошибся он лишь раз – в ходе знаменитого обвала осенью 1987 года невидимая черта была пройдена, а рецессия не наступила. В остальных случаях она случилась в течение года.

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Сейчас на рынке тоже опасаются именно этого. Еще на прошлой неделе в США вышла статистика, поразившая многих и заставившая думать, что ФРС начнет слишком резко и в неудачное время ужесточать денежно-кредитную политику. Инфляция внезапно переписала максимум с декабря 1981 года. При этом, до исторического минимума упал индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Он существует с 1970-х и видел не одну рецессию, но оказывается, опрошенным сейчас хуже, чем во время тех спадов.

Позднее были и другие данные, говорившие об ухудшении ситуации в экономике: от розничных продаж до строительства жилья. ФРС тем временем пошла на повышение ставки шагом 75 базисных пунктов, невиданным с 1994 года, а риторика ее председателя Джерома Пауэлла стала более «ястребиной». Большинство крупных центральных банков тоже стали жестче, что в конечном итоге отражается на всех.

«Рецессия в ближайшей перспективе стала выглядеть предрешенной для многих инвесторов; единственные вопросы сейчас — это ее продолжительность и серьезность влияния на прибыль», — цитировал в пятницу CNBC записку главы отдела стратегии акций Wells Fargo Securities Криса Харви.

Неудивительно, что, хотя в пятницу S&P 500 показал символический рост на 0,22%, вся неделя стала для него третьей подряд, закрытой вниз. Вообще, несмотря на яркие «медвежьи ралли», спад индекса в целом идет достаточно монотонно – всего одна неделя из одиннадцати последних была растущей.

За пять торговых дней потеряно 5,8% – это худший результат с марта 2020 года. Теперь S&P 500 уже на 23,39% ниже своего максимального закрытия, но до средних итогов медвежьих рынков ему все еще далеко. Впрочем, как уже понятно, ситуация способствует продвижению вниз.

«Более агрессивная политика центральных банков усиливает препятствия как для экономического роста, так и для акций, — говорил в пятницу Reuters главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле. – Риски рецессии растут, в то время как достижение ‘мягкой посадки’ экономики США становится все более сложной задачей».