В ПМЭФ участвовали представители всех недружественных стран

Представители всех недружественных России стран приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает ТАСС.

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«В числе представителей, принявших участие в ПМЭФ всех, в том числе, как мы их в настоящее время называем, недружественных стран, приняли участие. Всех без исключения. В 2019 году, если говорить об американцах, было 600 человек. В этом году в 10 раз меньше», — рассказал Кобяков.

По его словам, форум в этом году посетили порядка 14 тыс. человек из 130 стран с учетом России, из них 79 государств прислали официальных представителей.

Всего в ходе ПМЭФ было заключено более 690 контрактов на общую сумму свыше 5,6 трлн рублей. В частности, представители бизнеса и государства подписали десятки соглашений о развитии гостиничных и санаторно-курортных комплексов на сумму свыше 200 млрд рублей, уточняет РИА Новости.

За три дня работы форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тыс. сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ. Самой упоминаемой в соцмедиа персоной ПМЭФ-2022 стал президент РФ Владимир Путин. На втором месте — глава ДНР Денис Пушилин, на третьем — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

