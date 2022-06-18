Ефимов: Антикризисная поддержка бизнеса и населения Москвы составит около 83 млрд рублей

Около 83 млрд рублей будет направлено на антикризисную поддержку населения и бизнеса Москвы. На данный момент 4,5 тыс. компаний получили помощь на 19,8 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В настоящее время правительством Москвы разработано более 70 мероприятий поддержки с прямым финансированием на сумму около 83 миллиардов рублей, из которых 30,6 миллиарда рублей планируется направить на помощь бизнесу и более 52 миллиардов рублей – населению. Сейчас мы видим высокий спрос на эти меры со стороны бизнеса. Так, за поддержкой обратились 16,5 тысячи предприятий, 4,5 тысячи уже получили ее. Общий объем предоставленной помощи составил почти 20 миллиардов рублей», – рассказал Ефимов.

Отсрочка по аренде городского имущества и земельных участков стала востребованной мерой поддержки у бизнеса: такая помощь предоставлена 750 предпринимателям. Сумма поддержки составила более 10 млрд рублей, отметил Ефимов.

Автоматическое продление специальных статусов также стало подспорьем для предприятий. Благодаря мере 137 компаний сохранят значительные льготы от города. Помимо этого, почти три тысячи организаций малого и среднего предпринимательства получили льготные кредиты на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств, а также кредиты по факторингу. Общий объем субсидирования составил 2,1 млрд рублей.

В марте этого года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил набор антикризисных мер поддержки бизнеса. Среди них – льготные кредиты, которые изначально могли получить промышленные предприятия. В конце апреля меру распространили на гостиницы, рестораны, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, образования и IT-сферы, транспортные компании, застройщиков, проектные бюро и организации из прочих сфер.