Захарова обвинила Киев еще в одном «треке» — поставке наркотиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти Украины в поставке синтетических наркотиков в Россию. По ее словам, за последние годы их объем увеличилс в разы. Созданные украинцами лаборатории имеют «колоссальные черные деньги», которые уходят «в лапы СБУ», написала она в своем Telegram-канале.

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«О том, какие методы используют киевские власти и их западные кураторы, сказано много, и там – все, вот буквально все самое низкое, что можно придумать. Начиная от реабилитации фашизма и заканчивая биологическими экспериментами на людях, но до последнего времени про один из "треков" работы Киева было слышно не очень много. А зря, потому что это также касается нас и наших граждан напрямую. Речь идет о наркотиках, а точнее — о той необъявленной войне, которую ведут против нашей страны спецслужбы Украины с 2014 года», — написала Захарова.

В качестве доказательства она привела статистику: если в 2014 году синтетические наркотики («спиды» и «соли») составляли 5% незаконного наркооборота в России, то по итогам прошлого года – уже 60%. Причем, основным поставщиком синтетики, по ее словам, стали именно украинцы: «47 из 67 сотрудников наркосиндиката "Химпром", ликвидированного несколько лет назад, имели украинские паспорта». Захарова отметила, что только в Белгородской области объемы обнаруженной синтетики с 2019 по 2020 год выросли в 20 раз.

«Созданные украинцами лаборатории работают на полную мощность: всего одна лаборатория позволяет получить до 30 кг наркотиков (до 300 000 разовых доз) в течение суток – это огромный потенциал и колоссальные черные деньги», — подчеркнула Захарова.

При этом, по ее словам, со всеми украинскими «курьерами», «закладчиками» и «фабрикантами» перед командировкой в Россию проводили беседу кураторы из СБУ. И доход от нелегального сбыта поступал «не несчастным украинским курьерам, а в лапы СБУ», отметила Захарова.