18 июня стартует второй поток школы интеллектуального права «Креатус» для креативных предпринимателей города Москвы

Слушатели получат базовые знания о творческих индустриях, о правах, связанных с созданием и использованием креативного продукта в различных областях, а также практические навыки ― умение работать с современными цифровыми инструментами учета и оборота интеллектуальных прав. За месяц интенсивного обучения они разберутся в законодательном регулировании креативных индустрий, выяснят, как грамотно использовать нематериальные активы, а также узнают об актуальных технологических решениях, помогающих управлять правами на креативный продукт.

Обучение в школе “Креатус” поможет не только освоить “жесткие” профессиональные навыки (hard skills), но и обсудить свои кейсы с ведущими экспертами-юристами. В качестве слушателей в проекте принимают участие представители смежных профессий, которые в перспективе смогут создать успешные коллаборации. Каждый выпускник получает удостоверение о повышении квалификации и право бесплатно задепонировать один авторский продукт в сервисе N’RIS.

Все лекции и семинары проводят эксперты в области права и юристы, ведущие активную практику. Среди них — директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, основатель центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслан Гацалов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян, доцент Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Константин Леонтьев, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, генеральный директор компании IPCodex Наталья Полианчик, консультант по юридическим вопросам, патентный поверенный РФ № 1507 Юрий Яхин, генеральный директор правового бюро «Омега» Геннадий Уваркин, первый заместитель генерального директора Московской государственной академической филармонии Елена Зубарева, театральный продюсер Марина Андрейкина, вице-президент Творческого Союза Художников России по правовым вопросам Константин Марков.



Дополнительная информация:

Креатус - первая образовательная программа, которая даёт системные знания в области интеллектуального права творческим предпринимателям, не имеющим специализированного юридического образования. Она создана Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Главная задача “Креатуса” - развивать московский креативный рынок за счет увеличения числа специалистов, способных не только производить качественный продукт, но и монетизировать его. Выпускники школы также смогут создавать новые проекты, которые повысят инвестиционный потенциал города, будут способствовать улучшению городской среды.

Конкурс на место в первом потоке составил 7,4 человека. Его прошли более 100 слушателей - представители десяти креативных направлений ― арт-индустрии, исполнительского искусства, музыки, кино и анимации, рекламы, индустрии разработки компьютерных игр и программного обеспечения, архитектуры, дизайна, моды, издательской деятельности. До конца года будет выпущено еще два образовательных потока, и курс смогут освоить более 300 столичных предпринимателей.