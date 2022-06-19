Фестиваль "Дикая Мята": долгожданное открытие состоялось

Команда “ Дикой Мяты” благодарит каждого, кто сохранил или приобрел билеты в поддержку фестиваля, а также всех поддержавших музыкантов, партнеров, Комитет Тульской области по развитию туризма и лично Губернатора Алексея Дюмина.

Этим летом фестиваль впервые проходит в два уик-энда, “Дикая Мята. Green” (уже стартовал!) и “Дикая Мята. Violet” (24-26 июня, ровно через неделю), а между ними будет музыкальный кемпинг “Дикая Мята. Кэмп” (20-23 июня).

Благодаря зрителям, не сдавшим билеты в поддержку фестиваля, “Дикая Мята” пройдет почти с солд-аутом: билеты были распроданы еще в апреле, недавно в продажу поступила ограниченная билетная квота от партнеров — первый день фестиваля собрал почти 20 000 зрителей на поле. Последние билеты на первый уик-энд можно будет купить на входе.

“Приносим извинения за то, что в первый день работы была серьезная пробка на въезде на парковку. Обычно мы составляем график работ, исходя из того, что зрители обычно приезжают ближе к вечеру. В этот раз посетители оказались дисциплинированнее, чем мы, и многие приехали заранее. Количество гостей удвоилось. Мы уже среагировали на ситуацию существенно сократив время ожидания. Просим прощения за время проведенное в пробке ожидание!”, - говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

“Главное, что все началось. После прошлого года вы сомневались в том, что фестиваль состоится. Но он уже стартовал. Счастливы встретиться с вами!”

Зрители собрались на поле, чтобы послушать “Кино”, “Комсомольск”, “Гудтаймс”, трибьют Михея от Mr. Bruce и многих других: на четырех сценах в первый день состоялось больше 20 концертов.

18-19 июня выступят The Hatters, Гарик Сукачёв, «Заточка», «Папин Олимпос», «Аффинаж», Мэйти, Wildways, Евгений Маргулис, Меги Гогитидзе, Драгни, Drummatix, «Кирпичи», «Казускома», «Пионерлагерь Пыльная Радуга», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Нуки и еще более 70 артистов на пяти сценах.

Второй уик-энд, «Дикая Мята. Violet», состоится 24, 25 и 26 июня.

Выступят Дельфин, «АИГЕЛ», Pyrokinesis, «Дайте танк (!)», «Космонавтов нет», Фёдор Фомин, IOWA, Kedr Livanskiy, «Нейромонах Феофан», Антоха МС, «Сироткин», RSAC, Jane Air, Woodju, playingtheangel, «Механический пёс», Эрика Лундмоен, Bad Zu и многие другие!

“Дикая Мята-2022” — 10 дней музыки, любви и свободы!

Билеты - на официальном сайте фестиваля: https://mintmusic.ru/