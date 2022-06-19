Глава МИД Казахстана призвал ликвидировать все ядерное оружие

Мир сейчас находится в кризисе, риск использования ядерного вооружения очень высок, а происходящее на Украине и взаимные угрозы побуждают к запрету и ликвидации ядерных боеголовок. Это заявление главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства в преддверии первой встречи государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая пройдет на следующей неделе в Вене.

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«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — заявил министр.

Он призвал все страны мира разработать поэтапный план, который позволит полностью ликвидировать ядерное вооружение к столетнему юбилею ООН — к 2045 году. По мнению Тлеуберди соответствующие соглашения можно было бы отразить в итоговых документах первой конференции Договора о запрещении ядерного оружия. Министр сослался на данные генсека ООН Антониу Гутерриша, который ранее сообщил, что по всему миру сейчас рассредоточено порядка 13,4 тыс. ядерных боеголовок, а угроза их применения стала «реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны».

«Практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению нашей планеты от угрозы ядерного самоуничтожения», — подчеркнул Тлеуберди.

Унаследовав после распада СССР значительную часть его ядерного арсенала, Казахстан добровольно отказался от положения ядерной державы и в 1993 году присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в статусе государства, не обладающего ядерным оружием. ДЗЯО был разработан в поддержку ДНЯО и полностью дополняет его актуальное значение в сфере укрепления режима нераспространения ядерного оружия, мирного использования атомной энергии и в целом обеспечения международной безопасности, уточнили в пресс-службе МИД Казахстана. Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступил в силу в январе 2021 года.