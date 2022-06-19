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Минобороны РФ сообщило о беспрецедентных успехах спецоперации

19 июня 2022, 14:45

Ракетами «Калибр» были уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ во время совещания командного состава в Днепропетровской области

t.me/mod_russia

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Так, за прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» был нанесен удар по пункту управления войсками в Днепропетровской области, в результате чего погибли более 50 генералов и офицеров ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Общие потери личного состава ВСУ, по его данным, за сутки составили более 700 человек.

«За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск "Каховка", десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях. В 20.20 высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней», — сообщил Конашенков.

Также, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования был уничтожен эшелон с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады, прибывший из города Владимир-Волынский в зону боевых действий. Во время разгрузки эшелона в Днепропетровской области погибли более 100 военнослужащих ВСУ, ликвидировано 30 танков и боевых бронированных машин. В районе населенного пункта Селидово ДНР российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, уточнил генерал.

Он добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении были произведены удары по семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях. Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами и пусковую установку ЗРК «Бук-М1». Ракетные войска и артиллерия поразили 22 пункта управления и 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

«Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган". Украинские вооруженные силы несут значительные потери от контрбатарейной борьбы. Так военнослужащий 22-ой мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 – безвозвратные», — сообщил Конашенков.

Кроме того, за прошедшие сутки, по его словам, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии было уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок РСЗО и 28 спецавтомобилей. Российскими средствами ПВО был сбит самолет Су-25 и восемь беспилотников. Кроме того, перехвачены три тактические ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО «Ураган».

По словам представителя Минобороны РФ, большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование «бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой». В пример он привел событие прошедших суток, когда пара штурмовиков Су-25 ВСУ нанесла удар по позициям своих же подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники», — резюмировал Конашенков.
 