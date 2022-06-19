Москвичей предупредили о неприятной погоде на следующей неделе

Рабочие дни предстоящей недели в Центральной России будут дождливыми, а в начале – и прохладными. Общее количество осадков составит около половины всей месячной нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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«В понедельник наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночные и, особенно, в утренние часы (около 06.00), когда прольется до 6,3 мм небесной влаги, что не позволит воздуху остывать ниже +10…+15. Днем же немного распогодится, и воздух прогреется до положенной в июне климатической нормы – до +18…+23», — написал Тишковец.

Вторник, по прогнозу синоптика, ожидается самым холодным днем недели — дневная температура из-за обложных дождей не поднимется выше +15…+20. В среду тоже будет дождливо, однако на небе начнут появлятся просветы и станет теплее, до +18…+23. В четверг опять придут ливни, но температура не опустится, а в пятницу «эхом уходящего циклона, прошумят заключительные дожди», и воздух прогреется местами до +26.

«Таким образом, общее количество осадков за пять рабочих дней составит 35-40 мм или около половины всей месячной нормы, а значит, к концу недели будет исчерпан 100% лимит небесной влаги в июне», — резюмировал Тишковец.

При этом, к следующим выходным, по прогнозу синоптиков, в центр России придет скандинавский антициклон, который принесет много солнца и тепла. В субботу днем будет до +26, а в воскресенье — до +28 и всю последующую неделю будет на 6-7 градусов выше климатической нормы.