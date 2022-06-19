Посол ЛНР в РФ подтвердил сдачу в плен нацистов в пригороде Северодонецка

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что в пригороде Северодонецка подтверждена сдача в плен членов группировки «Айдар» (запрещена в РФ) вместе с их вожаками. Боевики, заблокированные на заводе «Азоте», подают сигналы о готовности к продолжению переговоров, однако условия сложения оружия для них явно не улучшатся, написал Мирошник в своем Telegram-канале.

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«В пригороде Северодонецка, в Метелкино подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Поселок полностью зачищен, а совсем еще недавно "непобедимые нацисты" дают показания о своих подвигах и рисуют на картах расположения своих "побратимов" в Лисичанске и пригородах», — сообщил Мирошник.

По его словам, в Золотом (на Попаснянском направлении) союзные войска продвинулись и сейчас ведут там уличные бои. Группировка нацистов в соседнем Горском тоже блокирована.

Он уточнил, что «скопления террористов» несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ. Посол также отметил «существенное продвижение в сторону Артемовска, где наши воиска захватили несколько опорников ВСУ». От Артемовска они находятся сейчас на расстоянии примерно семи километров.