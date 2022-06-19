Премьера спектакля «Мама, я блогер!» в Центре им. Вс. Мейерхольда

23 и 24 июня в 19.00, пресс-показ 23 июня в 13.00

Режиссер Ася Князева, по пьесе Александры Стрижевской

Спектакль создан творческим объединением «Вахтанговский практикум»

Ася Князева о своем спектакле: “Что заставляет человека выставлять свою жизнь напоказ, на продажу всему миру? - на этот вопрос мы искали ответ на каждой репетиции спектакля «Мама, я блогер !». Наши современники при первой же возможности достают телефон и начинают снимать ситуации, свидетелями которых случайно оказались. Иногда такие видеоролики разносятся по сети подобно «вирусам». Огромное количество людей смотрят их и выставляют «оценки». И чем больше у тебя положительных «оценок», тем больше ты снимаешь новых видео, тем больше подсаживаешься на эту «иглу». В результате человек начинает смотреть на реальную жизнь сквозь окно камеры смартфона, он как бы уподобляется художнику, который смотрит на жизнь через призму творчества. Однако, не стоит путать художника с блогером, как не стоит путать «прямой эфир» с небесным эфиром, в котором обитают ангелы и музы. Иногда «блогерство» приводит к серьезным дивиациям - человек превращается в манекен, а его жизнь - в витрину. Мир постепенно становится пустым, уродливо картинным, холодным. А, может быть, какой-то выход все же существует, и все кончится хорошо?»

АЛЕКСАНДРА СТРИЖЕВСКАЯ - драматург, критик. Начала публиковаться с 13 лет. Автор пьесы для кукольного театра "Сказка о белом мышонке"- театр на Воробьевых горах, 2004г. Автор сценария короткометражного фильма "Сон грядущий" (режиссер А.Варлей) 2014г. Участник фестиваля молодой драматургии «Любимовка».



АСЯ КНЯЗЕВА - режиссёр, продолжатель театральной династии, внучка режиссёра народного артиста РСФСР Александра Леонидовича Дунаева, дочь народного артиста РФ Евгения Князева. В 2013 году окончила продюсерский факультет ГИТИСа. В качестве ассистента режиссёра Бориса Юхананова работала в «Электротеатре».

Училась в L’Accademia dei Filodrammatici («Академия Филодрамматичи», Милан).

В 2019 году окончила режиссёрский факультет Театрального института имени Б.В. Щукина (курс Сергея Яшина). Её режиссёрским дебютом на Вахтанговских подмостках стал спектакль «Волшебный театр Андерсена» (Симоновская сцена, 2020).

Последующие работы: документальный спектакль «С художника спросится» к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова (Симоновская сцена, 2021), спектакль «Остров рабов» по пьесе П.Мариво в «Электротеатр Станиславский».

С выпускниками Щукинского института (курс имени Владимира Поглазова) поставила спектакли «Идеалисты и циники» по рассказам А.П. Чехова, «Без кофеина и никотина» по современным текстам , «Пиноккио. Сны Улитки» по мотивам сказки К.Коллоди.

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