Психолог дала советы по преодолению зависимости от гаджетов

Смартфонами во всем мире пользуются более 6,6 млрд человек, или 84% жителей планеты. Многие люди не расстаются с гаджетами весь день и чувствуют, что им «чего-то не хватает», если вдруг куда-то выходят без своего устройства. При этом чрезмерная зависимость от мобильных телефонов ухудшает отношения с друзьями и семьей, отвлекает от работы и оборачивается серьезной тратой времени. Психолог Элиза Кауфман в статье для Psychology Today назвала эффективные способы побороть порочную зависимость от гаджетов.

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«Найдите хобби, связанное с использованием рук. Вот некоторые примеры: шитье, приготовление пищи, рисование и ведение дневника. Это может помочь прервать использование телефона, поскольку ваши руки запрограммированы на то, чтобы взять телефон и провести пальцем», — говорится в первом совете психолога.

Во-вторых, она советует не брать с собой гаджеты, выходя из дома. Поначалу это будет непривычно и неудобно, однако это прекрасная возможность справиться с зависимостью естественным образом, считает специалист.

Находясь на работе, Кауфман рекомендует перевести телефон в авиарежим, чтобы не отвлекаться по пустякам. Также смартфон лучше сразу убрать подальше и поставить на беззвучный режим во время встреч с друзьями. На ночь гаджет тоже необходимо оставлять в другой комнате.

С нездоровой тягой к «залипанию» в смартфоне поможет справиться и медитация, которая замедляет вегетативную нервную систему, делая людей более спокойными и менее склонными к навязчивым действиям.

Также, по мнению психолога, лучше преодолевать смартфонозависимость в компании единомышленников. Люди десятилетиями использовали группы поддержки, чтобы контролировать свое компульсивное поведение, поэтому специалист предлагает использовать их и для этих целей тоже.

