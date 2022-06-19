Россиян предупредили о сокращении числа телеканалов

Некоторые небольшие эфирные телеканалы могут уйти из традиционного вещания на фоне проблем с рекламными доходами. Общее число телеканалов в России может сократиться уже во второй половине следующего года. Об этом сообщил ТАСС гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Угроза есть прежде всего для небольших эфирных каналов, потому что рентабельность у них низкая. Те, кто не рентабельны, могут уйти из эфира», — рассказал Жаров.

По его мнению, в текущем году «никаких революций» не произойдет, а вот во втором полугодии 2023 года «ландшафт может поменяться за счет уменьшения каналов».

