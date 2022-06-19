Россиянам позволят бесплатно протестировать жизнь в новых квартирах

Россиянам станет доступен тест-драйв новых квартир, которые они планируют купить. Застройщики в регионах выразили готовность предоставлять свои квартиры потенциальным покупателям для «примерки». Об этом газете «Известия» сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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«Мы провели переговоры с девелоперами и часть из них готова помимо традиционных шоурумов, где можно оценить квартиру с ремонтом, запустить проекты по реальному тестированию квартир. Потенциальные покупатели смогут в реальности "примерить" на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района», — рассказал Зайцев.

По его словам, конкуренция за покупателей среди застройщиков сейчас высока, поэтому уровень креатива в стимулировании продаж будет только расти. Тест-драйв квартир пока не носит массового характера, но потенциальных покупателей он уже заинтересовал. Такой вариант особенно привлекателен для иногородних клиентов, поскольку позволяет избежать дополнительных трат на аренду жилья при приезде на просмотр, считает специалист.

