Турция - Швеция: месть Эрдогана

Анкара получила ответ от Швеции и Финляндии по поводу вступления в НАТО, и он оказался далек от ожиданий Турции. Об этом рассказал глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Он также сообщил, что Турция направила Швеции и Финляндии очередные требования. Теперь в Анкаре снова ждут ответа.

Переписка затягивается. При этом с каждым днем становится все очевиднее, что неожиданное препятствие на пути вступления Швеции и Финляндии в НАТО в виде упрямой Турции не намерено исчезать.

Путь скандинавов в натовскую «семью»

Швеция оставалась нейтральным государством почти двести лет, Финляндия – свыше 77 лет. Их желание вступить в НАТО всколыхнуло новостное пространство в мае.

Однако нельзя сказать, что эта новость стала неожиданностью. Швеция, и Финляндия активно сотрудничали с блоком Альянса на протяжении многих лет. Так, военнослужащие этих двух стран на регулярной основе привлекаются ко всем крупным учениям Североатлантического альянса в Прибалтике и Европе. Там они гордо именуются странами-партнерами альянса.

К примеру, международные военные учения НАТО Baltops 2022, которые прошли в районе Балтийского моря с 5 по 7 июня, начались в столице Швеции Стокгольме. После этого тренировки переместились в воды Балтийского моря и воздушное пространство региона, а завершились в немецком Киле.

На пресс-конференции, которая прошла на борту пришвартовавшегося в Стокгольме американского десантного корабля USS Kearsarge, генерал Милли призвал рассматривать данные тренировочные маневры в контексте начавшегося в мае процесса приема в альянс двух скандинавских государств.

«Корабль такого размера впервые проходит по Стокгольмскому архипелагу. В этом году все по-другому, учитывая контекст. Для стран НАТО важно проявить солидарность со Швецией и Финляндией после подачи заявки в альянс», – отметил Марк Милли.

Чтобы понять, насколько близки отношения Альянса и скандинавских стран, достаточно взглянуть на частоту их тренировочных «контактов» за последние несколько месяцев. 4 мая финны и шведы приняли участие в маневрах Arrow 22 ("Стрела-22"). С 1 по 29 мая военные принимали учения в Defender Europe («Защитник Европы») и Swift Response («Быстрый ответ»).

В последних числах апреля 1-й постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG1) и 1-й постоянной морской группы НАТО (SNMG1) в рамках других учений зашли в порты Швеции и Финляндии.

Также в апреле были крупнейшие учения по киберзащите Locked Shields 2022 и недельные совместные учения Финляндии, Швеции и сил НАТО в воздухе – Ramstein Alloy.

Помимо учений, вооруженные силы Финляндии и Швеции принимали участие в зарубежных операциях Альянса в Косово, Ираке и Афганистане.

Также стоит отметить, что Швеция постоянно «шпионит» для НАТО. Связи довольно тесные и несколько «семейные».

Учитывая глубину существующего взаимодействия Хельсинки и Стокгольма с Брюсселем, их возможное присоединение к альянсу носит больше политический характер, чем военный. Он призван продемонстрировать единую консолидированную позицию против политики России.

Когда Финляндия и Швеция подавали заявку на вступление в альянс, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что текущая ситуация и историческое время требует такого решения.

Неожиданно в ясном небе появилось грозовая туча в форме президента самого восточного члена НАТО Тайипа Реджепа Эрдогана: Турция отказалась одобрить вступление новых членов в Североатлантический альянс.

На Востоке такое не забывают

Официальные причины категоричной позиции Турции в отношении принятия финнов и швецов в натовскую «семью» известны. Эрдоган назвал скандинавские страны «гостевым домом для террористических организаций».

Турецкий лидер потребовал, чтобы кандидаты отказались от поддержки курдских структур в Турции, Ираке и Сирии. Их турецкие власти считают террористическими.

«Мы просили их экстрадировать этих террористов в Турцию, но эти государства отказались», – заявил турецкий лидер, имея в виду представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), «обитающих» в странах Северной Европы.

Так, в микрорайоне Стокгольма Ринкебю проживают представители ИГИЛ (организация запрещена в России). Но туда, по словам местных жителей, полиция попросту не может зайти, место фактически оккупировано мигрантами, и многие из них – с оружием. Местные подростки открыто предлагают купить наркотики. Подобных точек по всей Швеции насчитывается несколько десятков и их количество продолжает расти.

Судя по всему, у Турции накопилось достаточно вопросов как к Швеции, Финляндии, так и к Альянсу в целом. Есть впечатление, что Анкара пошла на принцип и не намерена впускать шведов, подавая холодной свою месть. В Турции все еще свежи воспоминания, когда в свое время Швеция стала единственной, кто заблокировал заявку Турции на членство в ЕС. А на Востоке такое не забывают

Еще одним требованием для заветного «да» от Эрдогана на вступление Швеции и Финляндии в НАТО является отмена одностороннего эмбарго на поставки в Турцию оружия. Ограничения ввели после того, как Турция в октябре 2019 года начала операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдских формирований.

Нельзя назвать эти причины для отказа надуманными. Они безусловно влияют на столь категоричную позицию в Турции. Что не исключает намерений Анкары использовать свой рычаг влияния на процедуру вступления Хельсинки и Стокгольма в блок НАТО для лоббирования собственных интересов. По меньшей мере, ей нужно добиться их признания и шагов навстречу.

Так, Турция намерена выторговать целый ряд условий, не только у Финляндии и Швеции, но и у США. От Соединенных Штатов турецкие власти хотят повторного включения в программу поставок истребителей F-35 и снятия санкций за покупку российских ЗРС С-400.

«От США Эрдогану в первую очередь нужны две вещи. Первое - понимание по санкционной политике (с желаемым ослаблением любых уже введённых санкций). Второе - модернизация собственной армии, которая работает по стандартам НАТО. Но за последние годы почти не получала вооружений от американского ВПК. Эрдоган особенно просит новые истребители - вплоть до F-35. Но в реальности имеет шансы получить новые F-16/F-18», – рассказал в комментарии «Эксперту» политолог-американист Малек Дудаков.

Естественно, Эрдоган не упустит столь вовремя упавший ему в руки шанс использовать свое влияние на процедуру вступления в НАТО для С

«Смерти подобно для Вашингтона»

Когда Турция костью в натовском «горле» встала на пути финнов и шведов в блок, две страны Альянса отчасти поддержали позицию Анкары.

Так, президент Хорватии Зоран Миланович отметил, что втягивать в это Финляндию, которая находится в 50 км от Санкт-Петербурга – опасная авантюра.

Поддержала позицию турецкой стороны и Венгрия. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поддерживает расширение Североатлантического альянса, однако важно учитывать замечания, сделанные по этому вопросу Анкарой.

Очевидно, что единства в НАТО нет, чем и пользуется Турция. Анкара и дальше будет пытаться сделать максимально высокой цену за снятие препятствий в ситуации, когда западным лидерам важно привлечь как можно больше стран к сплоченной позиции против России.

«Нынешняя позиция Турции олицетворяет собой глубокий институциональный кризис внутри НАТО. Он раньше был менее заметен просто из-за того, что НАТО не сталкивалось с такими угрозами своему существованию, как есть сейчас. Любые сценарии – жесткое продавливание Турции, принятие новых членов без учёта мнения Анкары, или самый радикальный – исключение Турции, поставят под вопрос само существование альянса», – отметил Дудаков.

По словам эксперта, невступление Финляндии и Швеции для НАТО – самый пристойный вариант, однако это входит в противоречия с целями самого Вашингтона.

Соединенные Штаты, по сути, пригласившие Финляндию и Швецию в НАТО, не могут позволить, чтобы столь вожделенное приближение к российским границам сорвалось из-за позиции одного из 30 членов Североатлантического альянса.

«Что хорошо для Брюсселя, будет смерти подобно для Вашингтона. И особенно для нынешней администрации президента США Джона Байдена, для которой это будет означать очень мощную дипломатическую пощечину в их стратегии по сдерживанию России», – подчеркнул Дудаков.

С одной стороны, Вашингтон не желает терять своего подорванного престижа в глазах Швеции и Финляндии. Ведь если эти две страны в скором времени не примкнут к НАТО, то в Европе сделают для себя не самые приятные для американцев выводы.

С другой стороны, США не хотят идти на уступки Турции. К тому же, не секрет, что Байден довольно прохладно относится к турецкому лидеру.

То, что Анкара предложила шведам отказаться от поддержки курдов, а Вашингтону включить Турцию в программу F-35, является принципиально значимым для ее интересов. Здесь позиция Эрдогана будет оставаться жесткой.

При этом, очевидно, что рычаг давления на Турцию в виде курдов Белый дом терять не хочет, а идти на поводу у Эрдогана – тем более.

Турецкая пощечина

Как рассказал политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов, с военно-стратегической точки зрения, равно как и с политической, провал США с финнами и шведами будет означать серьезную поляризацию в структуре НАТО, которая по всей видимости явно нуждается в перестройке.

«Турция – это не просто рядовой член структуры, это – вторая армия в НАТО после США. В случае дальнейшего разлада в отношениях, Анкара возьмет курс на еще большую самостоятельность в плане военного-оборонительного развития. Вместо F-35, Турция может приобрести наши Су-57, продолжится покупка ЗРК С-400», – отметил он в комментарии «Эксперту».

Конец гегемонии США маячит на горизонте. По словам политолога, роль Вашингтона в Альянсе ослабнет.

«Удар по репутации будет существенным. Это будет означать, что, во-первых, США не являются лидером в альянсе НАТО, следовательно, ее “супердержавность” на планете поставлена под серьезным вопросом. Во-вторых, Турция еще больше укрепит свои политические позиции в альянсе и в мировой политике в целом, поскольку для многих станет понятна простая формула: “даже сама Америка ничего не смогла поделать”», – подчеркнул Ибрагимов.

Между тем, возражения Турции, даже если они направлены на получение уступок, могут затянуть этот процесс. Становится понятно, что вступление в НАТО Стокгольма и Хельсинки будет нескорым. Такой позиции придерживается и политолог, эксперт по Ближнему Востоку Икбаль Дюрре.

«Это разногласие надолго, и в ближайшее время не закончится. Однако в целом есть понимание, что этот “внутрисемейный вопрос” в конце концов решится. Турция вечно сопротивляться не может. У Запада есть серьезные рычаги давления», – добавил он.

При этом, США не могут полностью игнорировать требования Турции, потому что Анкара нужна Западу как никогда. Особенно на фоне ситуации с Украиной.

«Я думаю, США пойдут на встречный шаг. Эрдоган в конце концов благодаря своей позиции добьется, чтобы Вашингтон поставил новое оборудование для обновления F-16», – заявил Дюрре.

Европороссийский альянс: мечта или цель

Продолжающиеся попытки США подобраться ближе к границам России становятся все более провокационными, ставя под угрозу Европу.

Важно отметить, что проведение специальной военной операции в числе прочих причин наверняка рассматривалось РФ как превентивный шаг против экспансионистской политики Североатлантического альянса.

И то, что НАТО во главе с Вашингтоном решила «подползти» еще ближе к российским границам, вынуждает власти РФ применять ответные действия.

Очевидно, Европе необходимо создать новую архитектуру безопасности и экономических институтов, в которую в том числе войдет Москва, а не взять курс на расширение НАТО.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что идея создания некого союза России и Европы – вовсе не «розовые мечты» и «радужные фантазии».

«Есть смысл прогнозировать возможные союзы [Европы и России] в дальнейшем. Сейчас Вашингтон и Лондон сами формируют некие альянсы, которые в последующем могут определить некое зерно выстраивания уникальной системы безопасности в Европе. Так, Лондон активно проводит идею создания линии Лондон-Варшава-Киев против РФ», - рассказал «Эксперту» Кошкин.

По его словам, такая идея была озвучена в начале этого года, а уже в апреле власти Вашингтона переговорили с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, чтобы создать союз, куда войдут США, Польша, страны Балтии, Украина, а в последующем, может быть, Турция.

«То есть опережая события, уже создается агрессивный союз против России. К этому союзу под разным соусом в дальнейшем будут примыкать и другие государства», – подчеркнул эксперт.

По другую сторону баррикад в вопросе необходимости «обороны» от России стоит так называемая старая Европа – Германия, Франция, Италия. По словам военного эксперта, одна из причин, почему Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги накануне посетили Украину – это быстрое урегулирование конфликта с РФ и попытки выстраивания новой структуры безопасности.

«За закрытыми дверями обсуждался главный вопрос – возможно ли сейчас быстро перевести ту страшно обостренную в военном отношении ситуацию в плоскость политико-дипломатического урегулирования, то есть подписания некого быстрого соглашения с уступкой территории. Лишь бы только как-то оставить Украину той, какая она есть, и начать выстраивать новую систему безопасности, включив туда, как говорил совсем недавно Макрон, Россию.

Поделившись в мнениях, Европа немного очистилась. Думаю, что старая центральная Европа скорее включит в союз Россию, а эти оголтелые союзники – Польша, Украина, страны Прибалтики – будут олицетворять собой обновленный инструмент Вашингтона для борьбы с Россией», – подчеркнул Кошкин.

Так что у Эрдогана есть и шанс остаться с Западом, причем с основной его частью в Европе. В этом контексте (если турецкий лидер видит такую перспективу) еще более обоснованным выглядит его стремление гнуть свою линию. Судя по всему, финнам и шведам предстоит провести в «переписке» с турками не один месяц. А если вспомнить роль Швеции при приеме азиатского кандидата в ЕС, то, возможно, и ей никогда не быть в НАТО.