Ученые назвали группу крови, при которой выше риск проблем с сердцем

Согласно исследованию ученых Гарвардской школы общественного здравоохранения, риск сердечных заболеваний может быть связан с группой крови человека. В результате двух исследований с участием почти 90 тыс. человек, которые длились 20 лет, были выделены «наиболее опасные» группы крови с точки зрения подверженности их обладателей заболеваниям сердечно-сосудистой системы, пишет портал ETimes.

Статья по теме: Ученые научились изменять группу крови

« У пациентов с четвертой группой крови (AB) вероятность развития сердечных заболеваний на 23% выше, чем у других. У людей с третьей группой крови (B) риск развития сердечных заболеваний — выше на 11%, а со второй группой крови (A) — на 5%», — рассказал автор работы, доцент Лу Ци.

Попутно исследователи обнаружили, что обладатели первой группы крови менее других подвержены не только сердечным заболеваниям, но и раку желудка. А вот люди со второй группой крови чаще всего переживают этот вид онкологии. Ученые предполагают, что у них чаще встречается бактерия H. pylori, которая инфицирует различные области желудка и может вызывать воспаление и язву.

У обладателей второй группы крови был также выявлен больший уровень гормона стресса кортизола, который регулирует уровень артериального давления, участвует в обмене белков, жиров и углеводов, а также способствует лучшей адаптации организма к меняющимся условиям окружающей среды. Людей же с четвертой группой крови исследователи огорчили еще и тем, что у них выше, чем у других, риск развития деменции.