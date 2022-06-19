В Киевской консерватории вспомнили об украинских корнях Чайковского

Ученый совет Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского объявил, что отказывается убирать из названия консерватории имя великого композитора. В их обращении к президенту и прочему руководству страны говорится «об опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом», а также высказывается просьба «поддержать все меры для возвращения Украине композитора с украинскими корнями», сообщает Telegram-канал «Политика страны».

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В консерватории напомнили, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам композитор относился к Украине «с неимоверной любовью», был основателем высшего музыкального образования в стране и написал здесь много произведений.

«Воевать могут правительства и армии, культуры же никогда не могут воевать друг с другом. Они могут конкурировать или взаимообогащаться. Чайковский, как и Шекспир, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру», — заявил член наблюдательного совета консерватории Юрий Рыбчинский.

При этом в консерватории предложили забрать у России право проводить знаменитый международный конкурс имени Чайковского.

