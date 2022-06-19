В России сложилась парадоксальная ситуация с ценами на авиатопливо

Ситуация с авиакеросином в России сложилась парадоксальная: цены на него растут несмотря на снижение спроса. Об этом в интервью РБК рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. При этом он отметил, что на стоимости авиабилетов это не отражается.

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«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сообщил Шаскольский.

Эту ситуацию он назвал «необычной», заверив при этом, что на стоимость авиабилетов она не влияет, так как действует механизм демпфера, за счет которого авиакомпаниям возвращается часть средств.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на авиакеросин растут с апреля 2020 года. Тогда тонна авиакеросина стоила около 24 тыс. рублей, к концу года ее цена приблизилась к 40 тысячам, в сентябре 2021 года — превысила 50 тысяч, в январе 2022-го стоимость авиатоплива преодолела планку в 60 тыс. рублей. По состоянию на 17 июня цена керосина в европейской части России составила 65 129 рублей за тонну.

