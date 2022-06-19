Западные потребители столкнулись с нехваткой самых ходовых продуктов

Мировые цепочки поставок все еще находятся под давлением, нехватку популярных продуктов питания, от попкорна до салата айсберг, заметили уже потребители многих стран, сообщает агентство Bloomberg.
«За последние несколько месяцев многие обычные продукты стали невероятно дорогими или необычайно труднодоступными. К ним относятся салат айсберг в Австралии, лук и салями в Японии и даже пиво в бутылках в Германии, что заставляет предприятия общественного питания изо всех сил искать альтернативы, чтобы накормить своих клиентов», — говорится в публикации.
По мнению экспертов, проблема заключается не столько в отсутствии самого продукта, сколько в растянутой глобальной цепочке поставок. Нехватка транспортных контейнеров и ограниченный рынок труда только усугубляют проблемы в логистике.
Так, например, производитель соуса шрирача Huy Fong Foods Inc. был вынужден приостановить производство из-за нехватки перца чили, а пивзаводы Германии просят потребителей сдавать бутылки, так как уже сейчас столкнулись с нехваткой тары. Нехватка попкорна стала источником беспокойства для кинозрителей в США. Более того, американские фермеры вообще могут отказаться от выращивания кукурузы, чтобы переключиться на более прибыльные культуры.
Нехватка салата айсберг в Австралии уже побудила KFC добавлять в бургеры капусту. McDonald's в Великобритании ограничивается теперь одним ломтиком помидора вместо двух, причем дефицит помидоров связывают с высокой стоимостью отопления теплиц газом. Сетевые фастфуды начали приостанавливать продажу картофеля фри из-за проблем с поставками, а в Японии нехватка продуктов, от лука до салями, сподвигла закусочные вообще исключить ряд блюд из своих меню.