Западные потребители столкнулись с нехваткой самых ходовых продуктов

Мировые цепочки поставок все еще находятся под давлением, нехватку популярных продуктов питания, от попкорна до салата айсберг, заметили уже потребители многих стран, сообщает агентство Bloomberg.

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«За последние несколько месяцев многие обычные продукты стали невероятно дорогими или необычайно труднодоступными. К ним относятся салат айсберг в Австралии, лук и салями в Японии и даже пиво в бутылках в Германии, что заставляет предприятия общественного питания изо всех сил искать альтернативы, чтобы накормить своих клиентов», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, проблема заключается не столько в отсутствии самого продукта, сколько в растянутой глобальной цепочке поставок. Нехватка транспортных контейнеров и ограниченный рынок труда только усугубляют проблемы в логистике.

Так, например, производитель соуса шрирача Huy Fong Foods Inc. был вынужден приостановить производство из-за нехватки перца чили, а пивзаводы Германии просят потребителей сдавать бутылки, так как уже сейчас столкнулись с нехваткой тары. Нехватка попкорна стала источником беспокойства для кинозрителей в США. Более того, американские фермеры вообще могут отказаться от выращивания кукурузы, чтобы переключиться на более прибыльные культуры.

Нехватка салата айсберг в Австралии уже побудила KFC добавлять в бургеры капусту. McDonald's в Великобритании ограничивается теперь одним ломтиком помидора вместо двух, причем дефицит помидоров связывают с высокой стоимостью отопления теплиц газом. Сетевые фастфуды начали приостанавливать продажу картофеля фри из-за проблем с поставками, а в Японии нехватка продуктов, от лука до салями, сподвигла закусочные вообще исключить ряд блюд из своих меню.

