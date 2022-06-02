Акции дня: трейдеры на фоне санкций продают бумаги «Северстали»

Хуже рынка торговались бумаги компании «Северсталь» по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 2 июня. За день акции подешевели на -15,27% до 815,8 рублей за штуку.

Снижение котировок происходило после новостей о том, что «Северсталь», «Севергрупп», Nordgold, «Алгоритм», которые все подконтрольны бизнесмену Алексею Мордашову, попали в санкционный список США. Сам предприниматель, как и вся его семья, также оказались под санкциями. Лицензия на сворачивание операций с «Северсталью» будет действовать до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля. На этом фоне акции «Северстали» опустились до минимумов 2020 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,45% до 2340,17 пунктов. Индекс РТС упал на -2,14% до 1208,12 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:06 мск составила 117,49 долларов за баррель (+1,03%). Российская валюта слабела – 61,65 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.