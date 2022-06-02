Банки снизили ставки по вкладам еще на 2%

По итогам третьей декады мая средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 9,85%. По сравнению со второй декадой мая она снизилась на 1,95%, а с конца апреля — на 3,15%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

Статья по теме: Силуанов оценил объем вкладов населения в российских банках

«Результаты мониторинга в мае 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада мая — 12,10%; II декада мая — 11,80%; III декада мая — 9,85%», — говорится в сообщении ЦБ.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам резко выросла в начале марта — с 8,59% до 20,51% на фоне повышения Центробанком 28 февраля ключевой ставки с 9,5% до 20%. С тех пор она постепенно снижается. По итогам третьей декады апреля банки предлагали максимальную ставку по депозитам в 13%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

