Безопасность полетов импортозаместили

Санкт-петербургское АО «Навигатор», занимающееся разработкой и производством авиационного оборудования, заявило на этой неделе о создании не имеющей отечественных аналогов и превосходящей зарубежные изделия системы предупреждения столкновений с воздушными судами. Создатели назвали ее СПСВ.

Такого рода системы устанавливаются на самолеты, вертолеты и беспилотники для того, чтобы предотвращать их столкновения друг с другом в воздухе. По стандартам ИКАО, оснащение данными системами гражданских ВС, вес которых превышает 5700 кг или пассажировместимость которых больше 19 человек, производится в обязательном порядке.

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Изделие, которого ждали

При современной плотности авиатрафика безопасное расхождение ВС в небе не может осуществляться исключительно в ручном режиме за счет действий пилотов. Им на помощь приходят не только авиадиспетчеры, но и бортовые устройства, способные оповестить, предупредить, подсказать, не допустить опасного сближения. Судить о том, насколько критично наличие и эффективных систем предупреждения воздушных столкновений, может даже неискушенный в авиационных вопросах человек. Достаточно вспомнить резонансные авиакатастрофы над Днепродзержинском или над Боденским озером.

Первая произошла в 1979 году, когда такие системы еще не применялись. В ней из-за столкновения в облаках на высоте 8400 м двух Ту-134 погибло 172 человека, в том числе летевшая на выездную игру футбольная команда «Пахтакор» (Ташкент). Вторая произошла в 2002 году из-за противоречий в указаниях швейцарского авиадиспетчера и системы. Жертвами столкновения Ту-154 и Boeing 757 стали 69 человек, в том числе 52 ребенка из России, а диспетчер позже был убит потерявшим в катастрофе двоих детей и жену россиянином Виталием Калоевым.

Российские авиаторы раньше вынуждены были пользоваться зарубежными аналогами СПСВ. Однако в силу санкционного давления закупать их теперь стало проблематично. Ведь фактическим монополистом в данной области является американская компания Collins.

Так что завершение именно сейчас многолетнего цикла создания первой российской СПСВ пришлось весьма ко двору. Оно стало важнейшим событием в контексте авиационного импортозамещения, способным ускорить ввод в массовую эксплуатацию сразу нескольких типов российских пассажирских самолетов. Данного изделия ждала буквально вся авиатранспортная отрасль.

Больше, чем TCAS

«Система предупреждения столкновений с воздушными судами СПСВ (TCAS/ACAS II/GPWS/TAWS/RAAS/ADS-B) предназначена для повышения безопасности полетов путем предотвращения риска столкновения с другими ВС в воздухе, предупреждения о близости земли, реактивном сдвиге ветра, улучшения ситуационной осведомленности экипажа о воздушной обстановке, а также при посадке и движении по поверхности земли в аэропорту. Система не только предупреждает о самолётах поблизости, но и выдаёт рекомендации в комплекс управления самолетом для уклонения от столкновения», — заявили «Эксперту» в компании «Навигатор».

Там добавили, что разработка имеет режим гибридного наблюдения, то есть способна мониторить воздушную обстановку в пассивном режиме и одновременно оснащена активной антенной, которая передаёт другим воздушным судам информацию о местонахождении того судна, на котором установлена.

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Рамках российской СПСВ реализованы функции не только непосредственно бортовой системы предупреждения столкновений (в международной терминологии — Traffic Collision Avoidance System, сокращенно — TCAS). Система одновременно работает как бортовой приемоответчик, предназначенный для автоматической выдачи информации по запросу радиолокационных станций в режимах А/C/S (передача четырехзначного кода/передача четырехзначного кода и барометрической высоты по стандартному давлению без коррекции/устранение проблемы зашумленности эфира при большом количестве воздушных судов в одной районе, передача бортового номера, позывного, заводского номера ответчика, высоты полёта, скорости, GPS-координат).

Кроме того, у СПСВ есть функция автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-В Out/In или АЗН-В). Это технология, которая пилотам в кабине самолета и авиадиспетчерам на наземном пункте управления воздушным движением максимально точно отслеживать перемещение ВС и получать достоверную аэронавигационную информацию.

Также в СПСВ интегрирована бортовой система раннего предупреждения близости земли (GPWS/TAWS/RWS/RAAS). Она помогает пилотам избегать столкновения с поверхностью, предупреждает их об опасном снижении, предоставляет сведения о рельефе местности и о положении ВС относительно взлетно-посадочной полосы аэродрома во время взлета или посадки.

«Летные испытания самолетов, оборудованных отечественной системой предупреждения столкновений в воздухе, уже идут в соответствии запланированным графиком. На самолетах Ил-96, SSJ-NEW, Ил-114, L-410 изделие уже включено в облик. На самолете L-410 изделие, в настоящее время, проходит летные испытания. Также в настоящий момент ведутся работы по включению изделия в облик самолета МС-21. Для этого ведется доработка программного обеспечения СПСВ», — сообщили в АО «Навигатор».

«Изделие по массогабаритным характеристикам и функционалу превосходит зарубежные аналоги. Стоимость СПСВ значительно ниже стоимости зарубежных аналогов», — уточнили разработчики.

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Функционал на высоте

Представитель компании «Навигатор» подробно рассказал «Эксперту» об особенностях функционала СПСВ. Так, функция предупреждения столкновений (ФПС) обеспечивает выдачу экипажу рекомендаций по разрешению угрозы столкновения с окружающими ВС. Система оперативно предлагает совершить соответствующие ситуации действия, включая маневры в вертикальной плоскости, и выдает консультативную информацию о воздушном движении в районе нахождения борта, что обеспечивает своевременное визуальное обнаружение других судов.

Функция приемоответчика режимов A/C/S обеспечивает работу с наземным оборудованием системы управления воздушным движением и связь по линии «воздух — воздух» в режиме S для наблюдения и координации при разрешении конфликтных ситуаций с участием ВС, которые оборудованы бортовыми системами предупреждения столкновений.

Функция наблюдения обеспечивает приём сигналов АЗН-В на основе расширенных сквиттеров 1090ES от окружающих ВС, оснащённых аппаратурой АЗН-В OUT, и сигналов TIS-B от наземных передающих систем. Расширенный сквиттер — это импульс-сообщение в сигнале системы, содержащее координаты месторасположения ВС, курс, барометрическая высота, статус воздушного судна (наличие/отсутствие аварийной ситуации на борту, необходимость медицинской помощи, захват самолета, отказ радиосвязи). 109ES — режим передачи данных. TIS-B — компонент АЗН-В-технологии, предоставляющий бесплатную услугу обозрения авиатрафика. Все это помогает пилотам наблюдать за воздушной обстановкой.

Функция гибридного наблюдения (ФГН) является усовершенствованием ФПС и обеспечивает использование пассивной информации о местоположении окружающих ВС с помощью расширенного сквиттера, что позволяет уменьшить частоту запросов всей системы при осуществлении наблюдения за другими ВС. «СПСВ функционирует независимо от любого рода наземных систем», — отметили в «Навигаторе».

Можно констатировать, что обладающая такими функциональными возможностями система является для отечественного авиапрома настоящим прорывом. Это очень широкий шаг в будущее, в котором наша страна для обеспечения экономического и политического суверенитета должна практически полностью сделать свой воздушный флот импортозамещенным, утерев носовые обтекатели Boeing и Airbus.