Более 500 лайнеров российского производства появятся в России до 2030 года

К 2030 году предприятия «Ростеха» планируют передать эксплуатантам более 500 пассажирских самолётов, заявил 2 июня глава госкорпорации Сергей Чемезов.



До 2025 года на предприятиях госкорпорации «Ростех» будет произведено более 110 лайнеров различных типов, а к 2030 году — более 500. В качестве ключевых при их производстве будут использоваться российские компоненты.

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«В текущем году планируется поставить еще 20 самолетов, а с 2024 года ОАК намерена стабильно поставлять не менее 20 лайнеров этой марки ежегодно, - сообщил Чемезов. - Прибавьте к этому МС-21, Ту-214, Ил-114. Все эти самолеты находятся в высокой степени готовности. В перспективе до 2025 года планируется поставить на рынок свыше 110 лайнеров разных типов, до 2030 года — более 500», — заявил он в интервью турецкому информационному агентству Anadolu Ajansi, и добавил, что необходимая для решения этих задач работа сегодня ведется интенсивно.

Сергей Чемезов прокомментировал, среди прочего, отказ компаний Airbus и Boeing поставлять продукцию на российский рынок. По мнению главы госкорпорации, в долгосрочной перспективе это решение будет более болезненным для западных производителей, чем для России. Глава «Ростеха» также отметил, что ситуация для страны складывается сегодня непростая, но Россия с ней справится.

